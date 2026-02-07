Переговоры с Россией: несколько важных изменений января

Важно отметить, что в последнее время серьезно возросла роль украинского посольства в США и посла Ольги Стефанишиной.

https://opinions.glavred.info/peregovory-s-rossiey-neskolko-vazhnyh-izmeneniy-yanvarya-10738790.html Ссылка скопирована

Переговоры / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

В последнее время я все чаще слышу одно и то же: зачем нужны переговоры, которые не приносят результатов и ни к чему не приведут. Попробую ответить на эти вопросы.

1. Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров. И Путин, который боится поссориться с Трампом, вынужден вести эти переговоры и даже демонстрировать конструктив. Как бы это ни странно для многих звучало, но пока правила игры навязывает американская сторона, а не РФ.

2. После увольнения Ермака украинская позиция стала гораздо более прагматичной. Обратите внимание, что практически исчез бессмысленный в своей основе термин "справедливый мир", а Умеров даже начал говорить о более логичном и прагматичном "перемирии". Это колоссальная разница в подходах, ведь весь 2025 год мы потратили на продвижение идей, которые невозможно было воплотить в жизнь.

видео дня

3. Важно отметить, что в последнее время серьезно возросла роль украинского посольства в США и посла Ольги Стефанишиной. И это также связано с заменой Ермака. Ранее посольство, практически в ручном режиме, управлялось с Банковой. Сейчас посол имеет гораздо больше самостоятельности и становится одним из важных центров координации украинских действий в Вашингтоне и не только. Украинская неделя, которая сейчас проходит в США, является подтверждением этого тезиса.

4. Хочет ли Путин результативных переговоров? Да, но при условии территориальных уступок и снятия санкций. В подавляющем большинстве наших дискуссий мы забываем о снятии санкций, а это для Путина не менее важно, чем территории.

5. Вообще, когда мы говорим о РФ, то 2026 год является во многом определяющим для того, куда пойдет Россия. 2025 год стал годом перехода от авторитаризма к тоталитарной модели управления. 2026 год станет годом определения: либо РФ окончательно встанет на путь Кореи, либо пойдет на диверсификацию своей политэкономии между Западом и Китаем. И именно от выбора модели зависит результат переговоров.

6. Думаю, определяющими для ответа на этот вопрос будут лето-осень этого года, когда, с одной стороны, на РФ будут давить Штаты, с другой – экономика.

7. На этом фоне у нас нет другого выхода, кроме как играть в игру Трампа и вести прагматичные переговоры.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред