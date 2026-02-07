О браке с 14 лет: что нужно знать всем

В разных странах этот возраст разный, но заложена именно такая идея.

О браке с 14 лет.

Появилась такая законодательная инициатива. Предлагается унормировать такую возможность в случае беременности.

Мне, как автору изменений в Уголовный кодекс об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, конечно есть что сказать...

Но я попробую объяснить логику возрастных цензов - например, возраст, с которого наступает уголовная ответственность или возраст, с которого можно вступать в брак.

Речь не о том, с какого возраста можно совершить преступление или вести половую жизнь...

Возрастной ценз на данный момент - это возраст, с которого человек может/способен осознавать характер своих действий и их последствия.

И в цивилизованных странах сначала проводится исследование и вычисляется этот возраст психологической зрелости, который наиболее характерен для данного региона. А затем уже вносятся предложения в закон.

То есть не с потолка, и не потому, что рожают в 14. Рожают и раньше. А потому, что наступает психологическая зрелость, когда человек осознает, что такое брак, может самостоятельно принимать такое решение и понимает его последствия.

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

