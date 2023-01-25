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Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалились

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

25 января 2023, 19:20
Финляндия, у которой с Турцией меньше проблемных вопросов, пока не решается откалываться от Швеции и идти в НАТО отдельно.
НАТО, Швеция, Финляндия
Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалились / pixabay

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалились и были поставлены на паузу как минимум до весны.

После акции по сожжению Корана, которую в Стокгольме устроили шведские правые, Анкара закономерно воспользовалась этим политическим подарком, и ожесточила свою переговорную позицию.

Эрдоган, как человек верующий и много лет позиционирующий себя как защитник мусульман и ярый поборник исламских ценностей, сыграл эту карту в свою пользу, сплотив против Швеции многие преимущественно мусульманские страны, которые коллективно осудили Стокгольм за уничтожение Корана.

Для него это лишний повод наказать шведов, проявить свою принципиальность и решительность. В преддверии президентских выборов в мае, он не может показывать мягкость и слабость, а поэтому, идя на дальнейшее обострение, он вынужден ставить переговоры на паузу, дабы максимально капитализировать эту историю перед голосованием.

В свою очередь, в Европе понимают токсичность нынешнего момента. Быстро договориться с Турцией на приемлемых условиях вряд ли получится, и чем ближе дата выборов, тем сложнее, поскольку риторика Эрдогана и его партии становится всё более острой, агрессивной и нерациональной. Поэтому, в ЕС ждут, и надеются на то, что Эрдоган проиграет в мае. А турецкая оппозиция считается более договороспособной и ориентированной на Запад.

Финляндия, у которой с Турцией меньше проблемных вопросов, пока не решается откалываться от Швеции и идти в НАТО отдельно. Они уже заявили, что без Стокгольма в Альянс не вступят, поэтому вынуждены ждать, когда турки, шведы и американцы сторгуются.

Турецкая оппозиция тоже готовится к выборам, но пока что запаздывает с объявлением единого кандидата от всех шести партий. Идут внутренние торги. Чем дольше затягивают, тем сложнее потом разворачивать избирательную кампанию, чем, конечно, воспользовался Эрдоган, перенеся выборы на месяц раньше.

Кроме того, подобные акции, как сожжение Корана или "повешение" куклы турецкого президента, не добавляют очков оппозиции, поскольку она на этом никак играть не может. Обе акции являются провокациями и оскорблением, и ни один мусульманский или турецкий лидер не станет противоречить Эрдогану, когда тот осуждает подобные вещи. Так что, европейцы в этом плане сыграли против турецкой оппозиции и в пользу Эрдогану.

Источник

Швеция вступление в НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Илия Куса
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