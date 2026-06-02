Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидать

На фоне очередных дискуссий о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией все чаще появляются прогнозы, которые связывают завершение войны с внутриполитическими процессами в США. Политолог Вадим Денисенко анализирует, насколько такие сценарии соответствуют реальности, и объясняет, почему американские выборы не являются ключевым фактором в вопросе потенциального прекращения боевых действий. Подробнее о рисках ложных ожиданий — в колонке автора.
Переговоры о мире и выборы в США. Зачем нас погружают в несуществующую реальность? В последние дни появилось множество публикаций о том, что к ноябрю наступит мир, потому что Трампу нужно что-то решить перед выборами в Конгресс и Сенат.
Наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что Путин договорится с Трампом о прекращении войны на некоторое время, чтобы республиканцы победили.
К сожалению, все это имеет минимальное отношение к реальной жизни. Почему?
Во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые заставили бы Путина закончить войну. Их просто не существует, кто бы там что ни говорил.
Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе этого позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом — мифические.
В-третьих, победа демократов в обеих палатах может быть выгодна Путину, ведь это только усилит турбулентность в американской политике. И, что не менее важно, не стоит слишком переоценивать украинский фактор в предвыборных раскладах.
В-четвертых, пока не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, у Трампа слишком мало причин давить на Россию. Ведь российская нефть частично компенсирует нехватку нефти из Персидского залива.
А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних исходных условий, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США.
Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах.
О личности: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).
С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред