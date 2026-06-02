Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидать

Вадим Денисенко
2 июня 2026, 08:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Почему ожидания скорого завершения войны в связи с выборами в США могут оказаться ошибочными и какие факторы на самом деле влияют на перспективы переговоров между Киевом и Москвой.
Путин,ВСУ, Война
У Трампа нет реальных рычагов влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/news_kremlin

На фоне очередных дискуссий о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией все чаще появляются прогнозы, которые связывают завершение войны с внутриполитическими процессами в США. Политолог Вадим Денисенко анализирует, насколько такие сценарии соответствуют реальности, и объясняет, почему американские выборы не являются ключевым фактором в вопросе потенциального прекращения боевых действий. Подробнее о рисках ложных ожиданий — в колонке автора.

Переговоры о мире и выборы в США. Зачем нас погружают в несуществующую реальность? В последние дни появилось множество публикаций о том, что к ноябрю наступит мир, потому что Трампу нужно что-то решить перед выборами в Конгресс и Сенат.

Наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что Путин договорится с Трампом о прекращении войны на некоторое время, чтобы республиканцы победили.

видео дня

К сожалению, все это имеет минимальное отношение к реальной жизни. Почему?

Во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые заставили бы Путина закончить войну. Их просто не существует, кто бы там что ни говорил.

Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе этого позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом — мифические.

В-третьих, победа демократов в обеих палатах может быть выгодна Путину, ведь это только усилит турбулентность в американской политике. И, что не менее важно, не стоит слишком переоценивать украинский фактор в предвыборных раскладах.

В-четвертых, пока не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, у Трампа слишком мало причин давить на Россию. Ведь российская нефть частично компенсирует нехватку нефти из Персидского залива.

А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних исходных условий, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США.

Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах.

Источник

О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в Сумах

Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в Сумах

09:01Война
РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удара

РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удара

08:59Украина
В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известно

В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известно

07:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Последние новости

09:01

Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в Сумах

08:59

РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удараФото

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

08:30

Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидатьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
07:51

В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известноФото

07:44

Много жертв, пожаров и разрушений: РФ нанесла удар по Днепру и ХарьковщинеФото

06:52

Массированный удар РФ по Киеву: разрушены многоэтажки, 4 погибших, десятки раненыхФото

05:10

Настоящая полоса везения: три знака зодиака встанут на путь достатка

Реклама
04:41

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

04:07

Как правильно стирать подушки летом в домашних условиях: основные правила

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

03:30

Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди

02:32

Серия громких взрывов в Киеве: РФ комбинированно атакувала столицу, подробности

02:29

Знают далеко не все: "радуга" или "веселка" - как сказать по-украински правильно

01:59

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атаковала два больших городаФото

00:26

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

Реклама
22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

20:27

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

20:21

"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"Видео

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годамиВидео

19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

Реклама
18:24

Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

18:12

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:03

Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

17:53

Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

17:36

"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семьеВидео

17:30

В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

17:15

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

17:02

В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

17:01

РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

16:54

Какие люди обладают "золотой аурой": месяц рождения раскроет скрытые черты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять