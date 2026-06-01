Стратегия Украины по "выносу" российских объектов нефтепереработки успешно масштабируется и даёт результаты.

В РФ атакован один из крупнейших НПЗ / Колаж: Главред, фото: скриншот

На фоне продолжающейся войны Украина все более активно использует дальнобойные удары для ослабления экономического и военного потенциала России. Общественный деятель и публицист Леонид Невзлин анализирует результаты атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру и оценивает их влияние на топливный рынок и логистику страны-агрессора. Автор обращает внимание на изменение тактики украинских сил и объясняет, почему такие операции могут иметь долгосрочные последствия для РФ. Публикуем его мнения на языке оригинала.

В мае ВСУ предприняли как минимум 16 атак на такие объекты. В частности, как сообщает Bloomberg, дроны атаковали восемь из десяти крупнейших НПЗ России.

Украина также усилила повторные атаки по отдельным объектам, чтобы нанести максимальный ущерб и затруднить быстрый ремонт. ЯНОС — завод "Роснефти" и "Газпром нефти" — подвергался атакам трижды в мае, а объекты "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми были атакованы по два раза.

Эксперты отмечают, что Киев также модифицировал свою стратегию. Теперь удары наносятся не только по первичным установкам переработки, которые сравнительно легко и быстро ремонтируются, но и по вторичным установкам — более дорогим и технически сложным объектам. Украина также наносит удары по нефтехранилищам. Ожидается, что объёмы переработки будут снижаться ещё сильнее. По оценкам аналитиков, в мае переработка сократится на 13% по сравнению с прошлым годом, что станет самым низким показателем с октября 2009 года.

Как справедливо заметил один из российских блогеров-людоедов: "Орешник" есть, а бензина в Крыму почему-то нет. Удары по нефтяной инфраструктуре и разрушение логистики сухопутного коридора на оккупированный полуостров, чего последовательно добиваются защитники Украины, остаются одними из наиболее эффективных методов борьбы с этими террористами. Статистика говорит сама за себя.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

