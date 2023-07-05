Переговоры когда-то так или иначе состоятся

Если во время наступления мы не нанесем врагу сокрушительного разгрома, то позицию по переговорам под давлением союзников придется менять.

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Украина имеет возможность завоевать на поле боя справедливые условия мира, говорит Кочетков / фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Все — и внутри страны, и извне - определяется ходом событий на фронте. Если конкретнее - развитием украинского наступления. Еще конкретнее - последствиями завышенных ожиданий от наступления, которые сложились в Украине и странах-союзниках.

Что замедляет украинское наступление? В первую очередь, то, что враг, испугавшись публичных заверений наших чиновников, что уже летом начнем освобождать Крым, к украинскому наступлению тщательно готовился. Оккупанты нарыли уйму траншей и окопов, понастроили укреплений и, главное, заминировали все, что видят, в тройном количестве (не шучу).

Да, у нас есть машины разминирования от союзников, например, M58 MICLIC: она с помощью ракеты разматывает на 100 метров такой рукав, похожий на пожарный, только со взрывчаткой внутри. Когда рукав взрывается, мины рядом детонируют, и создается проход в минном поле. Но враг сразу начинает дистанционно восстанавливать минные поля с помощью систем залпового огня. Пока мы либо не уничтожим эти системы, либо не разрушим логистику врага, наступать быстро будет невозможно.

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Да, отсутствие современной авиацию в ВСУ частично могут заменить высокоточные крылатые ракеты вроде "Storm Shadow". Но от них не будет толку, если их будет сбивать вражеская ПВО. Именно поэтому на фронте открыта охота на системы ПВО агрессора. Но это требует времени.

И еще нам очень не хватает гибридных ракет для "HIMARS", которые летят на 150 км. Их обещали, но, видимо, возникли определенные производственные проблемы. Ждем. А как нам не хватает собственного ОТРК "Гром 2"! Как раз в следствие его отсутствия глава "Укроборонпрома" Ю. Гусев и лишился должности.

Объяснения темпов украинского наступления, которые я навожу, вполне объективны. Есть еще и другие. Но кто будет в этом разбираться?.. Поэтому на Западе активизировались сторонники переговоров с недоимперией на любых условиях. А такие есть даже в Палате лордов Великобритании.

Недавний визит в Киев эмиссара от Ватикана М. Дзуппи - это о тех же переговорах. Свежий "длительный и плодотворный разговор", как выразился президент В. Зеленский, с канцлером А. Шольцем — частично об этом. И недавние визиты бывшего вице-президента США М. Пенса и директора ЦРУ У. Бернса тоже касались этой сверхчувствительной темы.

Мы помним, как накануне наступления украинские руководители презрительно отвергали тему переговоров с агрессором до полной деоккупации Украины. Но если во время наступления мы не нанесем врагу сокрушительного разгрома, то позицию по переговорам под давлением союзников придется менять. Но не факт, что тогда согласится уже недоимперия: война на истощение — она же палка в двух концах...

Переговоры когда-то так или иначе состоятся. Скорее всего, не прямые, а через посредников. На сегодня есть свершившийся факт: Украина имеет возможность завоевать на поле боя справедливые условия мира. И это, кстати, заодно решит и политическую судьбу нашей власти: без успешного наступления, а еще и, не дай бог, с переговорами на российских условиях, никаких выборов она не выиграет.

Говорил раньше и сейчас повторю: ожидаю прорывных действий на фронте где-то ближе к концу июля. А результатов этих действий - в конце августа, или еще позже.

Поэтому поводов паниковать не вижу (паниковать вообще не надо никогда). А вот напрягаться — да. Чтобы всей страной помогать ВСУ. Хотя бы не мешать. В первую очередь, касается тех уродов в центре и на городах, которые во время войны продолжают воровать, как бешеные. И даже не очень прятать наворованное, потому что до сих пор чувствуют себя в тепле и комфорте.

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