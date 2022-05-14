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Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюреру

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

14 мая 2022, 06:29

Путин понимает, что Ленд Лиз кардинально меняет ситуацию баланса сил в этой войне. Потому ему нужно время.

Украина, флаг
Тактика Путина понятна - захватить как можно больше территорий Украины и окопаться на них, готовясь к затяжной войне / Фото ua.depositphotos.com

Для общего понимания войны России против Украины необходимо осознать несколько постулатов.

Первый. Цель Путина в этой войне не просто завоевать и уничтожить государственность Украины. Его цель - уничтожить украинцев и сделать "одиннарод". Вопрос в том, что у ресурсной федерации напрочь отсутствует идеология и основы для самоидентификации народа. Так будет, пока существует Украина.

Это - исторические отголоски построения царства московского Иваном III в далёком XV веке. Иван выстраивал основы своей державности на всём краденном у Киевской Руси. Прежде всего - христианства. У обитателей лесов и болот джучиева улуса орды не было никаких основ для самоидентификации народа или нации. Традицию продолжили Иван Грозный и Пётр I. Иваны III и IV завлекали учёных из Киево-Могилянской академии. Пётр пытался всё российское заворачивать в обёртки западной культуры и науки. В итоге, всё это вылилось в плачевные результаты.

Русские без украинцев теряют основы самоидентификации. Путин - как великий "специалист" в области этнологии и народознания - несколько перефразировал украинскую классику и вывел энергетику формулы имперского шовинизма "Россия-не Украина". Отсюда президент бункера разродился прошлым летом пространной статьёй про "одиннарод". И 24 февраля 2022 года приступил к зачистке земель Украины от украинцев. Цель Путина - физически уничтожить во время этой войны украинцев, заселяющих Украину. Провести тотальный геноцид. Пока жив Путин, эта цель Кремля не изменится. Рашисты хотят нас убить. Мы хотим жить. Здесь не остаётся места для компромисса.

Второй. Российская традиция и школа дипломатии всегда желает переговоры (особенно во время войны), когда её позиции ослабевают и необходимо затянуть время. Цель дипломатических переговоров раши - всегда обман противоположной стороны. Именно поэтому Бисмарк изрёк крылатый афоризм "Договора с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны".

Сейчас Макрон уже стал качать тему о необходимости переговоров, в очередной раз по просьбе Путина напялив на себя оперение голубя мира. Зачем президенту бункера понадобились именно сейчас переговоры? Причин несколько. Он понимает, что Ленд Лиз кардинально меняет ситуацию баланса сил в этой войне. Дело нескольких недель и Украина потенциально будет готова к контрнаступлению, которому конвенциальным вооружением раша противостоять не сможет. В течении нескольких месяцев террористическая банда рашистов будет изгнана с оккупированных и аннексированных территорий ВСУ. Кроме того, Путину необходимо время, чтобы наладить логистические пути и подтянуть свежее вооружение и живую силу.

Читайте такжеРоссия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границеУкраина в сложившейся ситуации имеет все основания разговаривать с президентом бункера в его стиле. Предметом переговоров может быть только один вопрос: отвод всех войск оккупантов со всей территории Украины (включая Крым и Донбасс). Другого предмета переговоров у Украины нет и быть не может. А значит надобности встречаться нет.

Тактика Путина понятна. Захватить как можно больше территорий Украины и окопаться на них, готовясь к контрнаступлению и затяжной войне. Затем перейти к переговорам и прекратить военные действия, на время заморозив конфликт. Украину всё это категорически не устраивает. Затяжная война на нашей территории - это ежедневные смерти, раненые и разрушения.

Макрон и другие, когда рассуждают о затяжной войне чтобы понять Украину, пусть абстрагируются и экстраполируют ситуацию на свою страну. Допустим, война на территории Франции. Ежедневно убивают французов и разрушают инфраструктуру страны. Наконец, благодаря союзникам, Франция получает перевес в военной силе и готова к контрнаступлению. Но вдруг союзники и партнёры начинают убеждать Макрона этого не делать и сесть за стол переговоров с врагом; убеждают заморозить конфликт и оставить силы оккупанта на территории Франции. Что им скажет президент Макрон, если он патриот и имеет голову на плечах? Очевидно пошлёт на дипломатическом языке куда подальше и перейдёт в контрнаступление. Освобождая свою землю до последнего оккупанта.

Вообще Запад и особенно Евросоюз сделал всё возможное, чтобы эта война случилась. Начиная с 2007 года. Сегодня Франция и Германия посыпают голову пеплом и признают свои ошибки. За свои ошибки Запад расплачивается деньгами, которых там много. А Украина стала живой стеной, защищая национальную безопасность и интересы Евросоюза и США жизнями и кровью украинцев. Господа, улавливаете разницу в цене платы за ваши ошибки? Поэтому диктовать политические условия, стратегию и тактику ведения этой войны и перемирия будет Украина.

Путин всегда был щедрым, когда скупал оптом и в розницу европейских и американских политиков. США здесь пострадали значительно меньше. Штази Меркель всё сделала, чтобы взрастить фашиста Путина, гнойник кремлёвского рашизма и обеспечить деньгами финансирование милитаризации раши.

Читайте такжеПоследний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицоМеркель лоббировала все проекты друга Владимира. Уйдя на пенсию, Меркель сегодня заявляет, что ни о чём не жалеет. Ясное дело... Оставила Германию и пол Евросоюза на углеводородной игле Путина, и сейчас фрау штази греется под ласковым итальянским солнцем где-то в Турине. Меркель - это прозрачный эталон высшей политической коррупции. Она начнёт жалеть, когда её криминальными делами всерьёз займутся правоохранительные органы Германии. А к этому всё идёт. В немецком обществе и Евросоюзе на тему масштабной совместной деятельности Меркель и Путина в области энергетики уже начались движения журналистами-расследователями и тема взволновала общественность. Процесс набирает обороты и общественные волнения катастрофически нарастают.

Макрон достойной сменой Меркель здесь не станет, и запаковаться на теме раша углеводородов уже не успеет. Кардинально изменилась политическая и экономическая конъюнктура в теме энергетики Евросоюза. Но не оставляет ощущение, что Путин имеет на Макрона опасный компромат эротического и коррупционного характера. Уж очень угодническое в отношении Путина поведение у Макрона и бьёт оно через край. Аж до неприличия часто доходит.

Сейчас Путин попытается слепить антиукраинский пул в Евросоюзе из Макрона, Шольца и Орбана. Эти будут всё делать, чтобы заблокировать продвижение Украины к членству в Евросоюз и НАТО. Но есть для них неразрешимая политическая проблема: народы стран Евросоюза большинством поддерживают Украину на её пути в Евросоюз и НАТО. Отдельно интеграцию Украины в евроатлантический блок поддерживают народы Америки и Великобритании.

Украина имеет только двух влиятельных и преданных союзников на кого можно положиться. Это США и Великобритания. Они в НАТО, но не в Евросоюзе.

Пока Украина защищает жизнью своих солдат Запад и НАТО от орков - для нас открылось ненадолго окно возможностей и режим максимального благоприятствования для вступления в Европейский союз и НАТО. Но как только закончится война, сразу это окно возможностей для Украины захлопнется.

В предыдущие годы у НАТО основной отмазкой при отказе Украины в членстве была "угроза нападения РФ на Украину" в случае нашей попытки стать членом блока. Теперь этой проблемы не существует. Рашисты уже напали без всяких попыток Украины. А был бы зонтик НАТО, сегодня не было бы войны.

viber
война в Украине НАТО Владимир Путин Юрий Радухин
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