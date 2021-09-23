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Передали привет, но не президенту: почему совершили покушение на Шефира

Александр Кочетков

политический аналитик

23 сентября 2021, 07:11

В Украине начинают стрелять не тогда, когда требуют не принимать закон, а в случае несоблюдения обещаний, за которые уже заплатили деньги.

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На Сергея Шефира было совершено нападение под Киевом / Скриншот

В Украине сейчас хватает людей, которые профессионально владеют оружием - их, к сожалению, более чем достаточно. И если люди стреляют в машину человека, который имеет отношение к власти, то точно знают, что он сидит на заднем сидении и никоим образом не может сидеть за рулем. То есть когда стреляют в водителя, а не в пассажира-чиновника, это, скорее всего, или какой-то не в своем уме идиот, которого обычно сразу ловят, или же это предупреждение.

В случае с Шефиром я больше склоняюсь именно к предупреждению, потому что он является доверенным лицом Зеленского, который общается и с олигархами, и с крупным бизнесом и решает проблемы, связанные с ними.

Для представителей президента в этом нет ничего плохого, потому что они должны общаться с большим бизнесом - проблема может быть только в том, насколько открыто они это делают и что обсуждают. Шефир, кстати, проводил такие встречи постоянно и ему это неоднократно предъявляли. Поэтому общаясь с крупным бизнесом, Шефир мог взять на себя или какие-то обязательства, или же требовать чего-то от бизнеса и этим его предупредили - стрельбой выразили свое несогласие.

То, что с ним произошло, не может иметь никакого отношения к закону против олигархов (хоть власть и будет рассказывать другое). Потому что против принятия закона у олигархата есть совсем другие методы - все достаточно просто решается деньгами и еще не было ни одного случая в Украине, когда из-за закона публично стреляли. Тем более, шо Шефир никакого отношения ни к разработке, ни к продвижению этого закона не имел -этим занимаются люди в парламенте. Сам закон задержан, потому что направлен в Венецианскую комиссию, не говоря уже о том, что олигархату не о чем переживать из-за него, независимо от того, каким он будет и как будет работать. Соответственно, это не может быть и поводом для таких чрезвычайных действий, как стрельба.

Поводом для таких действий могут быть какие-то нерешенные бизнес-вопросы-кто-то пообещал решение проблем, что-то не удалось, а деньги за решение уже ушли. И если деньги заплачены, а договоренность не выполнена, то именно тогда в Украине стреляют. А вот остановка закона таким образом - полный бред.

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Минимальной является и вероятность давления на Зеленского, потому что если "передают привет", то это делают не через ближайших помощников, которые занимаются деловыми вопросами, а через более публичного человека, которого "не жалко". То есть в таком случае под обстрел мог попасть, например, Арахамия или Корниенко или кто-то другой из парламентской тусовки. Российский след у нас, конечно, тоже найдут где угодно, но покушение на Шефира - это не то предупреждение, которого можно ожидать от России. Потому что Шефир не занимался зарубежным направлением, это зона ответственности Ермака, которого, хоть предупреждай, хоть нет, ничего не изменишь.

Читайте такжеПовод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на ШефираЧто будет дальше? Шефир, конечно, останется в команде, тем более, что его должность и так полуофициальная. Закон против олигархов тоже теперь могут быстро принять, потому что никто сейчас не рискнет выступить против него.

Я готов предвидеть, что после покушения найдут кого-то, с кем хочет свести счеты Офис президента и именно его обвинят в содействии. То есть сейчас будет примерно то же, что было вокруг убийства Шеремета, когда бездоказательно попытались его на кого-то "повесить". Но из этого ничего не выйдет, потому что если стреляли из автомата и стрелка не схватили сразу, то это уже потерянная история.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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покушение Владимир Зеленский Александр Кочетков Сергей Шефир новости Украины
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