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"Пентагонликс" продолжается, цель - запутать противника

Максим Яли
12 апреля 2023, 08:59
109
Спецслужбы рф сейчас, наверняка ломают, ломают голову над тем, как отнестись к появляющейся информации и чему верить, а чему нет.
Пентагон, украинские военные
"Утечка", скорее всего, была неслучайной и контролируемой / Википедия, 93 ОМБр Холодный Яр

"Пентагонликс" продолжается и появляется все больше документов и подробностей, которые активно анализируются американскими СМИ и комментируются представителями различных стран, которых они касаются.

Но я всё-таки склоняюсь к мнению, что "утечка" была неслучайной и контролируемой.

Во-первых, по времени она совпала с подготовкой ВСУ к контраступлению и основная часть документов касается именно его в разных аспектах.

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Цель - запутать противника, "разбавляя" реальные документы "дезой" и убедить в том, что Украина либо не готова к нему, либо результаты ожидаются довольно скромными.

Во-вторых, "дать по шапке" тем, кто хочет или просто помышляет помочь россии с вооружением, как это было в случае с Египтом.

Продемонстрировать, что разведка США не дремлет и отслеживает всё, включая разговоры/переговоры даже Зеленского и ближайших союзников США.

Подобные скандалы уже были и раньше, когда ещё при Обаме стало известно, что разведка США прослушивает даже Меркель.

Кстати, и правильно делали.

Пошумели и успокоились. Все друг друга пытаются "слушать" и узнавать секреты. В этом и есть функция разведки.

Так что никаких серьёзных последствий не прогнозирую. В случае Украины даже полезно. Как показали события первых недель и даже месяцев, агентурная сеть ра**истов была весьма широка и казалась самых высоких постов в СБУ , которые активно помогали оккупантам.

Спецслужбы рф сейчас, наверняка ломают, ломают голову над тем, как отнестись к появляющейся информации и чему верить, а чему нет.

И это хорошо.

Одна из главных задач в войне - обмануть противника. Показаться слабее, чем ты есть на самом деле, когда ты реально силен. И наоборот, убедить врага в том, что ты силён, когда на самом деле слаб.

Все это прекрасно описал сотни лет назад китайский философ Сунь Цзы.

Рекомендую к прочтению.

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новости США Пентагон контрнаступление ВСУ
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