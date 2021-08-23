Печальный итог 30 лет независимости: почему Украина превращается в придаток стран золотого миллиарда

Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад / Reuters

Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина – единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко. Об этом, конечно, можно спорить, потому что структура производства в СССР была совершенно иной, и очень многое тогда работало на военно-промышленный комплекс. Но, тем не менее, Украина имела очень хорошие стартовые возможности индустриально-аграрной страны, но сейчас превращается в аграрно-сырьевой придаток стран "золотого миллиарда".

В экономическом и социальном плане Украине похвастаться нечем. Сегодня уровень жизни и ВВП на душу населения даже в Казахстане выше, чем в Украине. Во многом это является результатом того, что модель перезапуска экономики, которая была избрана руководством страны в 90-е годы, то есть олигархическая модель, во многом предопределила нынешние беды и проблемы Украины. Это привело к тому, что мы получили в 2013-2014 гг.: когда политическая элита Украины меняла геополитический вектор, партийные и идеологические знамена, она преследовала единственную цель – личное обогащение. А рядовые украинцы были заняты выживанием.

В итоге нас уже не 52 миллиона, а 35-37 миллионов, а, может быть, и того меньше. Это, пожалуй, наиболее наглядный пример. Украина так не стала страной, в которой дети хотят жить и с которой связывают свое будущее. Причем это касается и детей политической элиты (порой кажется, что наша политическая элита работает вахтовым методом, готовя запасные аэродромы где-то за рубежом), и детей простых украинцев, которые массово выезжают за границу. Если в 2000-е годы люди выезжали за рубеж поработать и заработать на жизнь, бизнес или строительство дома, то теперь они уезжают с концами. Это самое прискорбное, поскольку мы теряем человеческий капитал.

Может, вместо Южмаша или Антонова можно будет построить что-то другое, но это будет возможно только при условии наличия человеческого капитала. Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью – это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное.

А поскольку экономическая база сужается, как "шагреневая кожа", демонтируется и социальное государство. Конституция 1996 года, которая провозгласила Украину социальным государством, декларировала очень многие социальные гарантии, которые были и в Советском Союзе: бесплатная медицина, бесплатное образование и т.д. Сегодня этого по умолчанию нет, и за все приходится платить.

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Но конструкт нынешнего украинского государства остается калькой УССР, только окрашенной в национальные цвета. И наша экономика не способна нести на себе эту конструкцию. Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства. И чиновничье-полицейская армия, которая сидит на шее у налогоплательщиков, должна быть радикально – в 2-3 раза – сокращена.

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Беда Украины состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть, которая свалилась ей в руки, как инструмент для личного обогащения. До сих пор политика у нас остается одним из самых высокорентабельных бизнесов – в политику идут зарабатывать, а не служить народу. В конце концов, мы доигрались до потери территорий и конфликта в стране. Это не лучшим образом сказывается на перспективах страны.

Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает.

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Впрочем, всегда все можно исправить. Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты.

В целом, главным достижением Украины до 2014 года было то, что мы были образцом страны, которая избежала конфликтов, которые раздирали многие другие постсоветские республики. Через это прошли многие – от Молдовы до Грузии, Азербайджана и Армении, где становление государственности происходило через кровавые конфликты. Однако и то, чем мы могли по праву гордиться, в 2014 году потеряли.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда