Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путина

Леонид Невзлин
11 мая 2026, 06:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если Путин действительно хочет закончить войну, ему достаточно объявить безусловное прекращение огня.
Парад 9 мая 2026, Путин
Парад 9 мая 2026, Путин / Скриншот

Мировое сообщество активно обсуждает вероятность прекращения огня в Украине на фоне дипломатических усилий новой администрации США. Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует истинные причины временного "затишья" и закулисные игры вокруг московского парада. Автор подчеркивает, что за показательными жестами Кремля скрывается нежелание переходить к реальному миру, и объясняет, почему заявления посредников о готовности к диалогу остаются лишь частью манипулятивной стратегии РФ. Подробнее о рисках очередной "заморозки" — в материале.

Трёхдневное перемирие между РФ и Украиной, организованное Трампом, судя по всему, по просьбе Путина ради проведения московского парада, — похоже, стало временным прекращением взаимных дальних ударов. Из прифронтовых регионов Украины продолжают поступать сообщения о российских атаках, а о ситуации непосредственно на фронте и говорить не приходится.

Пока это больше похоже на локальную разрядку той эскалации, на которую Кремль был готов пойти ради своей пропагандистской акции, угрожая ударами по центру Киева. Украина сочла нужным удовлетворить просьбу Трампа, позволив провести парад. Однако не стоит спешить воспринимать это как шаг к реальным переговорам — что бы Путин ни говорил о якобы движении к "завершению конфликта".

видео дня

В этой связи интересен свежий пост словацкого премьера Роберта Фицо, побывавшего 9 мая в Москве. Вопреки заявлениям помощников Путина, он подтвердил, что передал Путину сообщение от Зеленского: "Он сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону".

Сам Путин при этом утверждает, что готов встретиться с Зеленским только для "подписания соглашения", что больше похоже на очередную попытку водить за нос — в первую очередь администрацию Трампа. Если Путин действительно хочет закончить войну, ему достаточно объявить безусловное прекращение огня — Киев неоднократно подтверждал, что готов к этому.

А уже после этого можно начинать полноценные рабочие переговоры, заморозив ситуацию на линии разграничения. Без всех этих манипуляций на тему "кто кому должен позвонить первым". Сам факт подобных игр — первый признак того, что патологические лжецы себе не изменяют.

Источник

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:48Мир
Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

00:50Война
Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Последние новости

06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоПарад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко
03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

10 мая, воскресенье
23:13

Без шансов для луковой мухи: чем эффективно провести обработку чеснока в маеВидео

Реклама
22:58

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:30

РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украинымнение

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первымиВидео

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Реклама
17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Не королева, а Король: куда исчезли бриллианты самой влиятельной женщины Европы

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

Реклама
12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять