Если Путин действительно хочет закончить войну, ему достаточно объявить безусловное прекращение огня.

Парад 9 мая 2026, Путин

Мировое сообщество активно обсуждает вероятность прекращения огня в Украине на фоне дипломатических усилий новой администрации США. Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует истинные причины временного "затишья" и закулисные игры вокруг московского парада. Автор подчеркивает, что за показательными жестами Кремля скрывается нежелание переходить к реальному миру, и объясняет, почему заявления посредников о готовности к диалогу остаются лишь частью манипулятивной стратегии РФ. Подробнее о рисках очередной "заморозки" — в материале.

Трёхдневное перемирие между РФ и Украиной, организованное Трампом, судя по всему, по просьбе Путина ради проведения московского парада, — похоже, стало временным прекращением взаимных дальних ударов. Из прифронтовых регионов Украины продолжают поступать сообщения о российских атаках, а о ситуации непосредственно на фронте и говорить не приходится.

Пока это больше похоже на локальную разрядку той эскалации, на которую Кремль был готов пойти ради своей пропагандистской акции, угрожая ударами по центру Киева. Украина сочла нужным удовлетворить просьбу Трампа, позволив провести парад. Однако не стоит спешить воспринимать это как шаг к реальным переговорам — что бы Путин ни говорил о якобы движении к "завершению конфликта".

В этой связи интересен свежий пост словацкого премьера Роберта Фицо, побывавшего 9 мая в Москве. Вопреки заявлениям помощников Путина, он подтвердил, что передал Путину сообщение от Зеленского: "Он сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону".

Сам Путин при этом утверждает, что готов встретиться с Зеленским только для "подписания соглашения", что больше похоже на очередную попытку водить за нос — в первую очередь администрацию Трампа. Если Путин действительно хочет закончить войну, ему достаточно объявить безусловное прекращение огня — Киев неоднократно подтверждал, что готов к этому.

А уже после этого можно начинать полноценные рабочие переговоры, заморозив ситуацию на линии разграничения. Без всех этих манипуляций на тему "кто кому должен позвонить первым". Сам факт подобных игр — первый признак того, что патологические лжецы себе не изменяют.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

