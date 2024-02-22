Пару слов об уничтожении Су-34 россиян

Во время падения Су-34 высока вероятность гибели и пилота.

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Су-34 / Фото: wikimedia.org

Согласно верифицированным данным, за всё время полномасштабной войны в Украине, вкс рф потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков недо-истребителей Су-34. При этом последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года.

Согласно же не верифицированным данным вкс рф потеряли за два года более 50 Су-34 уничтоженными и повреждёнными.

Напомню, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину на вооружении вкс рф было 110 Су-34 из которых боеспособными было менее 100.

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Между тем, россия продолжает производить Су-34 и её потенциал это рамки эскадрильи в год, то есть от 10 до 12 самолётов, или 1 самолёт в месяц. Иными словами, если потери Су-34 будут выведены на уровень 2-3 самолёта в месяц, компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет уходить в "минус". Но важно даже не это…

Во время падения Су-34 высока вероятность гибели и пилота. И в то время как сам самолёт российский ВПК сможет построить за месяц, получить квалифицированного пилота-асса для Су-34 возможно только после 5-10 лет обучения, постоянных тренировок, практики и т.д.

Интересно и то, что если даже пилоту удаётся катапультироваться, то ещё не факт, что после приземления он выживет. Дело в том, что российские кресла пилотов сделаны как для людей и при приземлении на грешную землю, пилоты нередко ломали шею, некоторые ломали позвоночник, либо конечности.

Всё вышеизложенное подводит к тому, что при стабильном отстреле Су-34-х в какой-то момент у вкс рф может возникнуть проблема с основной рабочей птичкой, применяемой для ударов КАБами.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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