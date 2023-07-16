В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сделал заявление о возможной военной поддержке его страной Украины. Вот, Юн Сок Ёль в июле уже с неожиданным визитом в Киеве!
Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПК, непосредственно совместимых с номенклатурой ВСУ.
Например, на вооружении ЮК до сих находится танковый полк Т-80У и соответствующие выстрелы 125-мм. Так же есть некоторое количество БМП-3 и БТР-80. В сравнении с прочими образцами техники, которую использует армия ЮК - это незначительный потенциал, который не жалко будет передать.
Ну вот скажите, зачем вам эти 40 Т-80У, не делающих абсолютно никакой погоды на поле боя, при наличие более 2 тыс. образцов К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2? Или, зачем вам эти два десятка БТР-80, при наличии почти 2,5 тыс. прочих наименований бронетранспортёров?
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Кроме того, у ЮК весьма внушительный артиллерийский потенциал в количестве 1 300 155-мм САУ К9 Thunder и более 1 тыс. K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109. Более 2 300 САУ калибра 155-мм с налаженным производством выстрелов данного калибра.
Неплохо.
Перечислять можно ещё долго, разных интересных позиций находящихся как на вооружении ЮК, так и производящихся её ВПК. А потому, сама вероятность вхождения ЮК в коалицию стран, поддерживающих Украину вооружением, предельно радует и воодушевляет.
Собственно, надеюсь, в Киеве будут приняты правильные решения и в скором времени коалиция друзей Украины пополнится ещё одним поставщиком высокотехнологического вооружения, которое так необходимо для доминирования над неисчислимой ордой оккупантов.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".