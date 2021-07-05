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Параноик с топором намного опасней параноика без топора

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

5 июля 2021, 07:45

В России начальство объявило себя вправе делать вообще что угодно, всей мощью государства защищая не людей и страну, а свои смутные сновидческие фантазии.

Владимир Путин
Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. / Фото Reuters

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Президент России Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России.

Как всегда, там есть над чем посмеяться. Но если предположить, что авторы текста действительно верят в то, что там написано, то это не смешно, а страшно.

Стратегия вводит понятие информационно-психологических диверсий, утверждает, что извне предпринимаются попытки, используя наши социально-экономические трудности (оказывается, они у нас есть!), расшатывать, маргинализировать, расчленять наше общество и его отдельные составляющие и даже наносить разнообразные ущербы государственно образующему народу. Соответственно, Стратегия в качестве одного из приоритетов называет защиту традиционных ценностей, культуры (а она страдает от вестернизации) и исторической памяти.

Меня волнует не психическое здоровье авторов – в конце концов, каждый имеет право быть, скажем мягко, не до конца адекватным, верить в заговоры, чипирование, Протоколы сионских мудрецов, лечение ковида дубовой корой и триумфальное шествие Русского мира по рукоплещущей ему планете. Но если верящие во все это люди обладают ядерным оружием, то это уже не только их проблема. Так, страдающий манией преследования параноик с топором много опасней параноика без топора.

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Мир авторов Стратегии к реальности и к реальным проблемам страны отношения не имеет. Показательно, что президент в один и тот же день подписал и эту Стратегию, и Указ, по которому шампанским может теперь называться только то, что произведено в России. А то, что в какой-нибудь Шампани - теперь не шампанское. Этот Указ столь прекрасен, что многие сначала не поверили, сочли его троллингом. Но ведь защита исторической памяти как элемент Стратегии национальной безопасности поражает не меньше.

Хотя у нас уже внесена в Конституцию гуманность по отношению к домашним животным. Вся эта государственная мудрость, между прочим, изливается на нас в момент очередного пика уже пару раз побежденной эпидемии.

Читайте такжеПутин поплакался в жилетку Макрона из-за УкраиныНо дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: "Охране и обороне подлежит…" - дальше перечисляется, что именно он охраняет. Объекты охраны и обороны должны быть четко определены.

На уровне общенациональном – это, по-видимому, люди, границы, территория, коммуникации и так далее. Здесь же защите подлежит то, что вообще никак не определяется. Например, традиционные ценности – это что-то хорошее, противостоящее всему плохому. Какая историческая память правильная, а какая – нежелательная на территории РФ, определяют Военно-Историческое общество и другие подразделения ФСБ. А это значит, что начальство объявляет себя вправе делать вообще, что угодно, всей мощью государства защищая не людей и страну, а свои смутные сновидческие фантазии.

новости России Владимир Путин Леонид Гозман
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