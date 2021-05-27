УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

27 мая 2021, 06:34

Импорт снова станет выгодным в отопительный сезон, когда цена на электроэнергию вырастет. Но и в этом случае Украина просто будет брать себе больше перетоков.

false
Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси / Reuters

Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси касается коммерческих потребителей и фактически от этого решения просто не заработают те, кто на этом зарабатывал.

Объемы импорта на самом деле невысокие - согласно прогнозному балансу, импорт должен составить около 3 миллиардов киловатт. Но это не показательная цифра - такая дешевая электроэнергия лишь дает возможность заработать ее потребителям-в основном это были ферросплавные заводы.

Конечно, в таких масштабах электроэнергию могли бы выработать АЭС или ТЭС, но их убытки при этом также относительны.

Энергетическая система Украины объединена с российской и белорусской. Даже если у Украины появится необходимость взять электроэнергию в России или Беларуси, то мы ее все равно возьмем в качестве аварийной помощи или как перетоки (которые мы и так берем).

Переживать можно было бы, если бы Украина полностью отключилась от российско-белорусской энергосистемы, но об этом речь пока не идет. Поэтому сейчас выглядит все так, как будто мы что-то делаем, но мы при этом хитроумны.

Тем более, что летом Украина и так брала меньше электроэнергии из РФ и Беларуси, хотя и возникали периоды, когда мы имели необходимость импортировать (например, когда ТЭС останавливались из-за низких запасов угля). Разве что будет жаркое лето и в определенный период мощностей ТЭС не будет хватать, что пока маловероятно.

Импорт снова станет выгодным в отопительный сезон, когда цена на электроэнергию вырастет. Но и в этом случае Украина просто может начать брать себе больший объем перетоков.

Читайте такжеВ Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всехУкраина как государство не имеет никаких соглашений с Беларусью или Россией на поставку электроэнергии. Поэтому дефицит, даже если он появится, будет точечным и непродолжительным.

На тарифах для населения, пока тариф регулируется, это также не отобразится. Хотя прессинг по повышению идет, гораздо целесообразнее было бы продлить действие ПСО, тем более что МВФ и так вряд ли даст нам денег, так как мы уже все "маяки" по тарифам прошли и не выполнили их условия.

Но, в дальнейшем, скорее всего, тарифы будут повышены минимум до 2,5 гривен, иначе Энергоатом не сможет зарабатывать. Собственно, недаром президент недавно говорил о том, что Энергоатому надо выйти на прибыльный уровень. И в этом случае, несмотря на ослабление правительства для получения субсидий, больше их получать не начнут.

А это значит, что долги за коммунальные услуги и дальше будут расти.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

тарифы на электроэнергию запрет импорта Юрий Корольчук новости Украины рынок электроэнергии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делатьМагнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Евровидение 2021: кто победил и результаты голосованияЕвровидение 2021: кто победил и результаты голосования Холостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фотоХолостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фото Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021

Последние новости

06:34
Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси
06:05
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина Видео
06:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
05:31
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
05:03
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
Реклама
04:32
Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада
03:51
"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника
03:23
КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение
03:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
02:14
Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации Видео
01:38
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
00:51
Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair Видео
00:19
Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине
00:02
Гороскоп на сегодня 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
26 мая, среда
23:57
Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Видео
23:32
Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии Видео
23:03
Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
22:54
В Беларуси 17-летний сирота покончил с собой из-за обвинений в участии в массовых митингах Видео
22:38
В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса Видео
22:21
На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики Видео
Реклама
22:03
Кабмин упростил пересечение границы с Крымом: что изменилось Видео
21:34
Приметы о посуде и еде, которые сулят удачу и приводят к нищите Видео
21:26
"Жесткий обмен мнениями": у Зеленского поведали о переговорах "нормандских" советников Видео
21:23
Эксперт высказался о войне на Донбассе и приступах "шизы" у России Видео
21:11
Глава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО Видео
20:35
Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов Видео
20:20
В Кривом Роге мужчина облил беременную подругу бензином и поджег: медики спасают девушку Видео
20:14
В Беларуси прошлись по решению Украины о запрете импорта электроэнергии
20:03
Скоро на рынке портативных консолей появится новый игрок
19:58
Новые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики Видео
19:55
Что Лукашенко и Путин не способны понять никогда мнение
19:46
Нанес своему чаду 106 ударов ножом: на Черниговщине в "психушку" закроют убийцу 7-летнего сына
19:18
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в июне Видео
19:15
Кулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2 Видео
19:15
Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира Видео
18:59
"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформы Видео
18:45
В моду на лето 2021 входят гламурные слитные купальники, которые можно носить не только на пляж Фото Видео
18:28
В Кабмине придумали неприятный "сюрприз" для некоторых ФОПов Видео
18:15
Как Лукашенко занял последнее место на конкурсе неудачников мнение
17:55
Эксперт объяснил, чем грозит Украине запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
Реклама
17:50
"Собирался всех убить": появились детали огненной "атаки" на троллейбус в Киеве Фото Видео
17:50
Первая соцсеть с голосовым управлением – во ВКонтакте встроили "Марусю"
17:23
Голая Alyona Alyona прикрыла грудь и рассказала про секс
17:08
В магазине PlayStation стартовала щедрая распродажа с первыми эксклюзивами для PS5 Видео
17:00
"Лучше бы дали умереть до операции": украинка застряла в Беларуси после серьезной операции Видео
16:49
"Движется к чистой металлургии": делегация из Германии посетила меткомбинат имени Ильича
16:41
Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга, они как братья-близнецы - эксперт Видео
16:33
"Автомагистраль-Юг" в июне проложит европейскую дорогу от Павлограда в донецком направлении
16:28
Первый звоночек: Польша не пропустила в Барселону самолет Белавиа Видео
16:24
В Украине резко ответили Лукашенко на обвинения из-за инцидента с самолетом Ryanair Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять