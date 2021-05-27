Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси

Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси / Reuters

Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси касается коммерческих потребителей и фактически от этого решения просто не заработают те, кто на этом зарабатывал.

Объемы импорта на самом деле невысокие - согласно прогнозному балансу, импорт должен составить около 3 миллиардов киловатт. Но это не показательная цифра - такая дешевая электроэнергия лишь дает возможность заработать ее потребителям-в основном это были ферросплавные заводы.

Конечно, в таких масштабах электроэнергию могли бы выработать АЭС или ТЭС, но их убытки при этом также относительны.

Энергетическая система Украины объединена с российской и белорусской. Даже если у Украины появится необходимость взять электроэнергию в России или Беларуси, то мы ее все равно возьмем в качестве аварийной помощи или как перетоки (которые мы и так берем).

Переживать можно было бы, если бы Украина полностью отключилась от российско-белорусской энергосистемы, но об этом речь пока не идет. Поэтому сейчас выглядит все так, как будто мы что-то делаем, но мы при этом хитроумны.

Тем более, что летом Украина и так брала меньше электроэнергии из РФ и Беларуси, хотя и возникали периоды, когда мы имели необходимость импортировать (например, когда ТЭС останавливались из-за низких запасов угля). Разве что будет жаркое лето и в определенный период мощностей ТЭС не будет хватать, что пока маловероятно.

Импорт снова станет выгодным в отопительный сезон, когда цена на электроэнергию вырастет. Но и в этом случае Украина просто может начать брать себе больший объем перетоков.

Читайте такжеВ Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всехУкраина как государство не имеет никаких соглашений с Беларусью или Россией на поставку электроэнергии. Поэтому дефицит, даже если он появится, будет точечным и непродолжительным.

На тарифах для населения, пока тариф регулируется, это также не отобразится. Хотя прессинг по повышению идет, гораздо целесообразнее было бы продлить действие ПСО, тем более что МВФ и так вряд ли даст нам денег, так как мы уже все "маяки" по тарифам прошли и не выполнили их условия.

Но, в дальнейшем, скорее всего, тарифы будут повышены минимум до 2,5 гривен, иначе Энергоатом не сможет зарабатывать. Собственно, недаром президент недавно говорил о том, что Энергоатому надо выйти на прибыльный уровень. И в этом случае, несмотря на ослабление правительства для получения субсидий, больше их получать не начнут.

А это значит, что долги за коммунальные услуги и дальше будут расти.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда