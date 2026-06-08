Памятник Булгакову стал вопросом безопасности: Казанский объяснил почему

Российское культурное присутствие используется Кремлем в качестве инструмента для оправдания агрессии.

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Снесённый памятник Булгакову на Подоле / фото: lifekiev.com

Журналист и исследователь российской пропаганды Денис Казанский объясняет, почему споры вокруг российского культурного наследия в Украине выходят далеко за пределы истории или литературы. По его мнению, российская культура давно стала инструментом имперской политики, а уменьшение ее символического присутствия является вопросом не идеологии, а национального самосохранения.

Кажется странным, что на пятом году войны, целью которой является этноцид украинского народа, приходится писать очевидные вещи. Но если нужно — то нужно.

Демонтаж памятника Булгакову в Киеве нужен не столько потому, что сам Булгаков какой-то плохой. Сколько просто из инстинкта самосохранения. Ведь вся российская политика последних лет показала – чем больше в вашем городе российского культурного присутствия (в любом виде), тем больше вероятность, что ваш город будут "защищать", то есть будут сравнивать с землей КАБами и "Сонцепёками". И наоборот — чем меньше русских топонимов, русских памятников, русского языка и вообще каких-либо сентиментов к России, тем меньше угроза, что придут "защищать".

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Я годами исследую российскую пропаганду, и один из тезисов, который она все время повторяет, заключается в том, что западные области Украины России не нужны, потому что там слишком чужое, слишком враждебное России население, и слишком мало российского культурного присутствия.

В качестве примера приведу фрагмент интервью депутата Госдумы РФ от "Единой России" Александра Бородая, который в 2014 году приехал на Донбасс вместе с Гиркиным создавать "ДНР". Он как раз четко формулирует эту мысль.

Бородай фактически признает: чем меньше в регионе русского и больше украинского, тем меньше этот регион интересен России. Сами же имперские шовинисты перестают рассматривать как "пищу" те области, где исчезает русский язык, где нет улиц Менделеева и памятников Пушкину. Поэтому сам Менделеев может быть сколько угодно хорошим человеком и выдающимся ученым, и он, конечно, перед Украиной ни в чем не виноват, но его присутствие в топонимике несет скрытую угрозу. Здесь ничего личного — просто инстинкт самосохранения.

Депутат Бородай, сам того не желая, фактически дает инструкцию к действию – убирай любое напоминание о России, любую связь с Россией. Будь как Львов — и тогда российский шовинист с презрением вычеркнет тебя из контурных карт своей воображаемой империи. Сам российский режим устами своего депутата признает, что русофобия является эффективным средством против российской экспансии. И заставляет стать русофобами невольно даже тех, кто прочитал всего Булгакова целиком. Потому что альтернатива этому — Бахмут, Волчанск, Марьинка, Угледар...

"Мы обнаружили, что там живут такие же русские люди, как и мы, и мы пришли на помощь этим людям", — говорил Путин о Донбассе в интервью Такеру Карлсону.

Много лет значительная часть жителей Донбасса делала все, чтобы действительно убедить Россию, что они "такие же русские люди". Для Донбасса это закончилось геноцидом, который местами выглядит страшнее, чем Холокост. Целые города, целые районы теперь полностью стерты с лица земли — не осталось ни людей, ни домов, ни могил. С особой жестокостью Россия сейчас уничтожает именно те регионы, которые считает российскими и где русского было больше всего. Горе тому городу, который в Москве назовут "российским". Спросите у жителей Херсона. Я бы еще посоветовал спросить у жителей Бахмута, но там уже не у кого спрашивать…

Проблема Булгакова не в том, что он пренебрежительно писал об украинском языке, а в том, что его творчество стало основой того мифа, который теперь стал обоснованием для террористических ударов по Киеву. "Белая гвардия" — это буквально о том, что "Киев — русский город". Следовательно, в понимании российских империалистов, Россия имеет право наказывать его за мнимое отступничество.

В какой-то другой параллельной реальности, где соседом Украины была бы не агрессивная нацистская помойка, а нормальное цивилизованное государство, жизнь в Украине выглядела бы совсем иначе, и там не было бы необходимости демонтировать памятник Булгакову. Но мы живем в реальности, где Россия сама использует свой язык и свою культуру как оружие, как повод для массовых убийств и оккупации, и буквально сама заставляет соседей отказываться от них и разрывать все связи. Становиться максимально непохожими, чтобы, не дай бог, здесь не увидели "братьев", которых нужно срочно "спасать", как Мариуполь в 2022-м.

Ничего личного — просто инстинкт самосохранения.

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О личности: Денис Казанский Денис Казанский – уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Espreso TV, пишет Википедия. Ведет популярный YouTube-канал.

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