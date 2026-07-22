Что ждет российскую экономику дальше: прогноз эксперта Загороднего

Политический эксперт предупреждает, что дефицит топлива в РФ запустит цепную реакцию - от роста цен до остановки промышленности и армии.

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Топливный кризис - только начало / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, скриншот

Пока Россия пытается справиться с дефицитом топлива на фоне ударов по НПЗ и танкерам, в стране растет риск более масштабного экономического коллапса. Политический эксперт Тарас Загородний считает, что запрет на экспорт дизеля - это лишь начало цепочки проблем, которая затронет армию, промышленность и сельское хозяйство. Он объясняет, почему нынешний кризис - только "цветочки", и что произойдет дальше. Публикуем его оценку без изменений.

Пока в России только "цветочки". Все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что ощутили в России, – нехватка топлива. Дефицит топлива неизбежно повлечет за собой рост цен на все. При этом ломаются и логистические цепочки. Дальше начнутся проблемы с подвозом продовольствия. Потом начнется падение доходов и банкротство предприятий. Затем начнутся проблемы и с добычей нефти.

Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать.

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Тенденции для России очень плохие. Рынок Европы у нее забрали приблизительно навсегда. Сейчас у нее забирают и рынок нефтепродуктов.

Неделю назад в России запретили экспорт дизеля, а это значит, что больше половины переработки дизеля убито. Бензина РФ всегда производила примерно впритык, а дизеля – в два раза больше, чем ей было нужно, поэтому до 40 миллионов тонн дизеля шло на экспорт.

Введение запрета на экспорт дизеля говорит о многом:

во-первых, Россия лишится поступлений в бюджет от экспорта дизеля;

во-вторых, дефицит дизеля непременно отразится на армии, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Без дизеля страна просто встанет. Все то, что сейчас происходит в Крыму, будет масштабироваться на всю Россию.

Кроме того, цены на топливо (и не только на него) в России будут расти. Конфликтов на заправках станет намного больше. Россияне и так уже радуют: где-то в очередях на АЗС они уже разбираются с битами, где-то – начали стрелять. Они движутся в правильном направлении.

Следующий этап – остановится любое перемещение по Черному морю. Украина уже работает над этим, методично нанося удары по танкерам. По Азовскому морю судоходство уже практически прекратилось. И, как сообщал Роберт "Мадяр" Бровди, российские силы беспилотных систем уже начали "массировать" удары в Черном море. Да и СБУ работает и, например, недавно поразила танкер перед Ялтой.

Все идет к тому, что прекратится весь товарооборот россиян в Черном море. А это будет означать потери в экспорте зерна и нефти. Думаю, будут удары по терминалам в Новороссийске и много чего другого.

Тем не менее, все это только начало. Украина еще пока не трогала газовую инфраструктуру РФ, а там много "вкусных" объектов, на которые мы будем ориентироваться.

Кроме того, очень скоро встанет вопрос о перекрытии трассы Москва – Ростов-на-Дону, которая находится очень близко к украинской границе. Если она будет взята под огневой контроль, как дороги в Крыму и на других временно оккупированных территориях, это приведет к логистическому отсечению юга России.

Тарас Загородний, специально для Главреда

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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