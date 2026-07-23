"Картонный майдан" может разойтись, чтобы вновь собраться: Денисенко о перспективах

Политолог считает, что нынешние протесты - лишь пауза, а не финал, и в следующий раз на улице может появиться уже сформировавшийся лидер.

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Нынешний Майдан - это вхождение нового поколения в политику / Коллаж: Главред, фото: t.me/kievinfo_kyiv

Пока в Украине продолжается дискуссия вокруг давления на НАБУ и отставки Сырского, все громче звучит вопрос: превращается ли стихийный "картонный Майдан" в управляемый политический проект. Политолог Вадим Денисенко анализирует, имеет ли этот протест социологическую основу, почему Михаил Федоров может стать его новым лицом и почему следующее обострение - лишь вопрос времени. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

"Картонный Майдан" может расходиться, чтобы собраться снова. Поводов для этого может быть более чем достаточно. Главный открытый вопрос - стал ли Федоров новым лидером этого Майдана.

Начать нужно с того, что мы ничего не знаем об этом Майдане. После первого выступления в поддержку НАБУ не было проведено ни одного качественного социологического исследования. Кто эти люди, есть ли у них политическая программа, какова их картина будущего. В конце концов, хотят ли они сейчас видеть себя в политике. Это базовые вопросы, ответы на которые стоят пару десятков тысяч долларов, но ни одна политическая сила не потратила этих денег. Почему? Я этого не понимаю. Поэтому все, что я буду писать дальше, - это мои личные предположения.

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Нынешний Майдан, как и Майдан 2014 года, - это политическое вхождение нового поколения в политику. К сожалению, за 30 лет независимости мы не научились вести диалог вне улицы. И нынешние протесты - это копирование тех шаблонов, которые существуют в обществе. А нецензурная лексика в лозунгах и кричалках, которая раздражает многих, - это новояз нового поколения, которое в своём радикализме идёт дальше своих предшественников. Каждое массовое явление вырабатывает свой новояз. Это ни плохо, ни хорошо. Это объективная реальность любой революционной ситуации.

Пока можно утверждать, что "майданы картонщиков" - это относительно небольшое с электоральной точки зрения явление с очень размытыми политическими представлениями о будущем. Я уже писал: пока это создание всего лишь современного аналога "Самопомощи 3.0", у которой появился лидер. У них пока нет магистральной идеи или, тем более, идеологии, но шаблоны "Самопомощи" или "Голоса" показывают, что состряпать эту самую идею не так уж и сложно.

Правда, здесь стоит отметить, что в политической части своих последних выступлений Михаил Федоров задает определённую идеологическую рамку: "необходимо чёткое видение завершения войны за нашу независимость". Это может стать неким прообразом будущей нарративной рамки. Ведь можно хоть каждый день говорить, что нет рамки завершения войны. И это найдет отклик у очень многих.

Но вернёмся к небольшому электоральному охвату. Реальные цифры мы увидим где-то через пару недель, но сейчас мы можем чётко сказать то, что я повторяю уже больше года: всеукраинскую повестку дня могут навязывать только две структуры - президент (но исключительно через призму внешнеполитической деятельности) и антикоррупционеры благодаря монополии на право определения коррупции и коррупционеров. Этот картонный Майдан - огромная победа антикоррупционеров.

Безусловно, этот Майдан не был спланирован и носил исключительно спонтанный характер. Но он дал огромное преимущество борцам с коррупцией, которые, с большой долей вероятности, обрели потенциального лидера, возможно, нащупав основу для нарративной рамки за пределами темы коррупции (расширив идеологическую базу) и, что особенно важно, получили контроль над улицей, которой панически боится власть. Между прочим, как мне кажется, просто не понимая природы этого явления.

Я сознательно не затрагиваю тему замены Сирского на Драпатого - это должны комментировать военные эксперты. Но хотел бы обратить внимание лишь на один аспект: и власть, и люди из (условного) окружения Федорова, и он сам в своих высказываниях о Сирском сознательно говорили о нём как о человеке, освободившем Киев и Харьков. И при этом сознательно не упоминали Залужного, Наева и ряд других людей, без которых эти операции были бы невозможны. Роль Сирского, безусловно, была очень важна. Но это тот случай, когда у победы несколько отцов.

И последнее. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что следующий "карточный Майдан" соберется через несколько месяцев (неделей тоже не можем исключать). Ускорив отставку Сырского, Зеленский лишь временно выпустит пар. Электоральная логика, в которой живёт Украина, обязательно приведёт к повторению дважды удачного Майдана.

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О личности: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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