"Паляница" для России: как Украина будет бомбить вражескую авиацию и аэродромы

Украина с помощью дронов Паляница может реализовать интересную комбинацию, направленную на поражение военных объектов на территории России.

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Паляница расширит горизонты возможностей Украины и позволит наносить удары по авиации врага на расстоянии 750 километров / Коллаж: Главред, фото: United 24

Президент Владимир Зеленский в День Независимости заявил, что Украина в рамках полномасштабной войны с Россией успешно применила дрон под названием Паляница. Это оружие, которое открывает нам новые горизонты по использованию отечественных беспилотных средств поражения. Речь идет о реактивном беспилотнике, который будет дешевым в обслуживании за счет недорогого оборудования.

Реактивный беспилотник Паляница понадобится нам для того, чтобы наносить удары по вражеской авиации. Если раньше мы в основном били по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов и аэродромам, то с появлением этого дрона приоритетной целью станет сама авиация.

К сожалению, перед полномасштабной войной мы не успели разработать крылатые или баллистические ракеты оперативно-тактического уровня, поэтому сейчас дроны - наше все. Единственное вооружение, которым мы можем в немалом количестве наносить удары в глубину вражеского тыла. Поэтому чем больше у нас дронов с большими возможностями, тем лучше мы сможем поражать вражескую логистику и инфраструктуру.

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Почему так? Потому что сейчас на фронте сложилась ситуация, когда у россиян самолеты есть, а у нас их почти нет. Также враг использует современные истребители с авиационными ракетами воздух-воздух, которые действуют по иному принципу и нам трудно с ними тягаться. У нас фактически нет ни штурмовой, ни бомбардировочной, ни истребительной авиации. Печально, но именно так и сложилось.

Еще со времен Второй мировой войны говорят так: у кого преимущество в воздухе, тот ведет активные боевые действия и имеет больше всего шансов на успехи и победу. Где-то в мае 2022 года мы и вовсе удалили вражескую авиацию из зоны боевых действий. Тогда почти год российские самолеты не использовались в войне. Но с появлением тактики применения КАБов авиация вернулась на фронт. В то же время мы не можем полноценно использовать свои самолеты, потому что у врага еще и большое количество дальнобойного оружия, зенитных установок и ракет к истребителям.

Именно поэтому мы вынуждены сделать ставку в войне на беспилотные средства поражения, которые заменяют нам артиллерию, авиацию и ракеты. Каждый дрон расширяет наши возможности.

Чем расширяет наши возможности новый дрон Паляница?

Во-первых, скорость этого беспилотника больше, чем у предыдущих дронов. Благодаря реактивному двигателю он может нести в четыре раза больше веса полезной нагрузки. Подъемная сила напрямую зависит от скорости, и если мы с помощью реактивного двигателя вдвое увеличиваем скорость, то это означает, что полезной нагрузки будет больше как раз таки в четыре раза.

Во-вторых, здесь мы уже можем маневрировать: либо ставить менее мощный двигатель и существенно увеличивать полезную нагрузку, либо ставить более серьезный двигатель и снижать полезную нагрузку. Больше взрывчатки - меньше дальность, и наоборот. Принцип работы как у любого транспортного самолета. Чем дальше летишь, тем меньше груза можешь с собой взять, и чем больше нагрузка, тем меньше дальность.

Если говорить о боевом радиусе и ориентироваться на рекламные материалы, дальность Паляницы составляет 750 километров. Однако показатель в 750 км - это радиус действия от линии боевого соприкосновения. Иначе говоря, для эффективного применения дрона нужно по крайней мере 50 км запаса, а лучше больше. Например, если цель - аэродром Энгельс, надо, чтобы дрон летал на расстояние около 900 км. Потому что во время полета дрон должен маневрировать, он не может лететь прямо - тогда его обнаружат и собьют. Поднимут истребитель, догонят и собьют.

Вообще складывается впечатление, что скорость Паляницы будет достигать 350-450 километров в час. Дрон не полетит на 700 км/ч, потому что у него слишком большое для этого крыло, которое помешает летать на такой скорости.

Вероятно, дрон Паляница способен долететь и до Москвы. Но зачем нам Москва? На том направлении уже сделано все, что нужно. Здесь надо вспомнить, что дроны не только поцарапали крышу Кремля и побили стекла в Москва-Сити, но и выполнили военную задачу. Удары показали, что российские объекты уязвимы, и заставили россиян перебросить для обороны Москвы, дачи Путина и Санкт-Петербурга огромное количество зенитных ракетных комплексов малой дальности, которые они использовали против наших самолетов и беспилотников на фронте.

Но я акцентирую внимание на другом. Паляницей можно будет реализовать интересную комбинацию по поражению взлетно-посадочной полосы и военных самолетов на российских аэродромах.

Наши дроны, которые были сделаны на базе сверхлегкого самолета А-22 и легкомоторного Skyranger Nynja, не способны поражать взлетно-посадочную полосу, в то время как реактивный дрон Паляница может на большой скорости спикировать на середину полосы, пробить ее бетонобойным зарядом и создать такую горку, как это сделала бы ракета Storm Shadow. Войти в землю на 1-2 метра и сделать нарыв, как от корней дерева на асфальте.

Ударом посередине взлетно-посадочной полосы аэродром будет выведен из строя, и самолеты не смогут подняться в воздух. Ремонт потребует примерно 2-3 дня, потому что надо будет снять старое покрытие, утрамбовать землю, и сделать новое. И пока будет делаться ремонт, можно расстрелять самолеты на этом аэродроме, используя Паляницу, но уже с кассетными или осколочно-фугасными боеприпасами.

Впрочем, для таких операций, конечно, надо будет запустить серийное производство этих дронов. Производить их хотя бы в количестве 100 единиц в месяц.



Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова, специально для Главреда

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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