Никакого другого "дипломатического инструмента", кроме прямой долларовой закачки в карманы и глотки "союзничков" - у россии, как не было, так и нет.

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Александр Невзоров / Скриншот

Действительно ли россия так успешно гадит на "мировой арене", или даже ее "кучки" это очередной медиа-мираж?

Пока не остыл труп путина - реальные суммы, брошенные на прямой подкуп африканских, словацких, иранских политиков останутся неизвестными. Их астрономичность можно лишь предполагать.

Цены на "дружбу с россией ", с учетом ее откровенно преступного статуса и очень грязной репутации должны были вырасти непомерно.

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Никакого же другого "дипломатического инструмента", кроме прямой долларовой закачки в карманы и глотки "союзничков" - у россии, как не было, так и нет.

Это объясняет и запредельно низкий уровень дипломатических кадров РФ. У всех "небензей, лавровых и захаровых" одна функция: в сортирах международных форумов передавать пачки банкнот, покупая очередное "зароссийское выступление".

Всё это крайне хлипко. Не станет пачек - не будет и "поддержки".

Никаких же реальных "страстаний интересов"РФ с ее подпевалами, как не было, так и нет.

Так что международные "успехи" - такая же бутафория, как и все российское.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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