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Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

17 октября 2021, 06:28

Разговоры о военном сценарии возвращения Донбасса и Крыма бессмысленны, пока у Украины нет своего Шарля де Голля.

Запад не заинтересован ставить точку в российско-украинской войне
Первое, что должен был сделать президент после подписания Минска – поставить задачу о разработке военной операции по возвращению наших территорий / УНИАН

Разработка военного сценария возвращения оккупированных территорий, к чему призвал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – это "обязаловка" государства. То есть с этого нужно было начинать, именно этот путь возвращения Крыма и Донбасса нужно было продумать изначально. Ведь именно это – первый шаг к возвращению территорий.

Как только Украина подписала позорный капитулянтский "Минск", первое, что должен был сделать президент – поставить задачу о разработке военной операции по возвращению наших территорий. После чего армия должна была готовиться ежедневно с утра до ночи к этой операции.

Иначе просто не будет суверенитета страны.

Прибегнуть к этому сценарию мы должны при двух условиях:

  • когда мы уверены в своих силах – когда мы можем провести возвращение оккупированных территорий силовым путем с минимальным количеством потерь;
  • когда будут исчерпаны все дипломатические пути.

Если же мы на седьмом году войны раздумываем о том, нужно ли нам разработать сценарий возвращения оккупированных территорий силовым путем, то – извините – мы уже не можем считаться суверенным государством. Тогда, получается, прав Путин, когда говорит, что такого государства как Украина нет.

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Выстоит ли Украина в прямой открытой войне с Россией, если та задействует все силы и средства, какие у нее есть? Выстоит. Причем даже если Россия задействует авиацию и нанесет ракетные удары. Да, в этом случае мы понесем больше потери. Однако мотивация бороться у нас гораздо выше, нежели у России – там мотивация, особенно сейчас, минимальная.

Так что у нас есть шанс выстоять, правда, ценой больших потерь.

Позволит ли Запад Украине возвращать оккупированные территории силовым путем, это будет зависеть от Украины. Если мы будем настаивать на том, что, поскольку Россия – сторона конфликта, которая не идет на уступки и на переговорный процесс на этих условиях, мы будем готовиться к силовому варианту.

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Запад в такой ситуации должен определиться: он – с нами или против нас. Все остальное будет проблемой Запада, точнее – не Запада, а ООН. Это – вопрос существования и легитимности ООН. Ведь если Украина официально объявляет Россию стороной конфликта, страной-агрессором, то, согласно Уставу ООН, организация должна принять все меры по введению санкций против России, эмбарго, прекращению всех экономических связей со страной, развязавшей войну.

Однако Украина молчит, она не выдвигает подобных требований. Политиков в Украине – масса, но у нас нет государственных деятелей. Если бы в Украине был хотя бы один государственный деятель, он пошел бы именно таким путем и проводил именно такую политику. Ведь именно это – политика отстаивания суверенитета, давления на страны-партнеры и международные организации с тем, чтобы заставить Россию освободить наши территории и вернуть их.

Отсутствие таких государственных деятелей – это ключевое, с этого нужно было начинать разговор.

Многие военные эксперты и политологи отмечают: жаль, что в Украине нет своего Шарля де Голля или Пиночета. Отсутствие таких государственных деятелей – это даже не проблема Украины, это ее трагедия.

Посмотрите, в чем состоит суть Крымской платформы. А она состоит в том, что мы пытаемся заставить весь цивилизованный мир признать Россию стороной конфликта, но при этом сами этого не признаем.

В общем, выходит, что все эти разговоры о разработке военного сценария по возвращению оккупированного Донбасса и Крыма – бессмысленны. В той парадигме, в которой действует Зеленский и действовал Порошенко, подобные разговоры – это просто политический популизм, не более того.

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В этом плане Россия может спать спокойно. И именно поэтому Москву устраивает любой президент Украины. Мешает ей лишь то, что она никак не может додавить ни одного из президентов Украины полностью выполнить Минские соглашения. Впрочем, тут Россия не додавила нас вовсе не благодаря нашим политикам, а только благодаря западным партнерам. Ведь Запад четко понимает разницу: что такое, когда российские танки стоят на Донбассе и в Крыму, как сейчас, и что такое, если они будут стоять на украинско-польской границе, что будет в случае выполнения Украиной "Минска". В этом случае уже будет прямое противостояние НАТО и России, что для Альянса категорически неприемлемо.

При этом Западу невыгодно решить украинскую проблему раз и навсегда, поставить в ней точку, то есть дать украинскому руководству команду действовать военным путем. Западу выгодно держать Россию в подвешенном состоянии. В частности, Соединенным Штатам это нужно для того, чтобы разговаривать с Путиным – так у Штатов есть козырь в рукаве, поскольку Вашингтон может сказать Москве: либо она идет на какие-то договоренности с Западом, либо завтра Киев признает Россию стороной конфликта. Подвешенное состояние очень выгодно и США, и Великобритании – всем странам англосаксонского клуба.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

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