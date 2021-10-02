Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады

Отставка Разумкова никак не повлияет на политические расклады / УНИАН

Об отставке Дмитрия Разумкова с сегодняшнего дня мы можем говорить как о свершившемся факте. Голоса есть и в ближайшее время Разумкова уволят.

Сейчас много говорят о начале самостоятельной игры, об оттягивании голосов в партии Зеленского и даже о прямой конкуренции с Зеленским. Но пока - это чистая мифология.

Прежде всего надо четко понимать: избиратель Разумкова (примерно 1,5-2%) и избиратель Зеленского не пересекаются. Избиратель Разумкова преимущественно поколение 45-55+.

В меру пророссийский, расчетливый и не любит хайпа. Он решил, что не будет голосовать за Зеленского и слуг. Избиратель Зеленского не хочет видеть своим лидером столь расчетливого и кое-где за скучного Разумкова. А значит, никаких перетеканий электората пока не будет.

Что касается так называемой группы Разумкова в Раде, то она состоит из 7-8 человек, которые после Трускавца могут поредеть.

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Читайте такжеРазумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношенияИ еще один момент: тяжеловесом Разумков считается благодаря должности. И благодаря вниманию СМИ. Без должности внимание к нему может уменьшиться, а его самого будут тянуть в сложные переговорные процессы многоугольника Смешко-Гройсман-Разумков-Яценюк. Может ли эта конструкция взлететь? Пока очень сложно говорить, потому что каждый из них будет хотеть играть первую скрипку. А потому нас ждет долгое "пережевывание жвачки".

Но еще раз о самом важном мифе: Разумков на этом этапе вообще не заберет ни одного голоса ни одного избирателя Зеленского.