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Отставка Разумкова: как из самых близких друзей получаются самые опасные враги

Тарас Сидоржевский

Главный редактор glavred.info

7 октября 2021, 14:43

Сразу после отставки Разумков весьма самоуверенно намекнул журналистам, что его будущее президентство - вопрос решенный.

Зеленский,Разумков
Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков / УНИАН

Разумкова все-таки отправили в отставку. Несмотря на то, что до последнего оставалось интригой, хватит ли голосов, спикера сняли с внушительным запасом - 284 нардепа показали ему на выход.

Понятно, что "поперли" Разумкова за то, что он давно пытался играть свою игру, и это был вопрос времени - когда это надоест Зеленскому.

То, что Разумков предметно нарывается на неприятности, стало понятно после того, как он публично пошел против линии партии на заседании РНБО и воздержался от голосования по каналам Медведчука. Можно было, конечно, заподозрить спикера в симпатии к Медведчуку или связях с ним. Но, скорее, тот случай показал, что Разумков - человек, который хочет, чтобы все делалось правильно, по закону, процедуре, регламенту и пр. Кого бы это не касалось. Даже если это себе в ущерб, и даже если он в таких высоких материях остается совсем одинок.

Кейс с Медведчуком тогда стал первым громким тревожным звоночком, а последняя история с законом об олигархах зазвенела колоколом над его головой.

Справедливо будет отметить, что во время работы в кресле спикера Разумков пытался балансировать между интересами большинства, оппозиции, и при этом часто учитывал мнения "аутсайдеров". Проще говоря, работая в политическом болоте, он пытался не замараться, и, кстати говоря, ему это удавалось. Но, с другой стороны, долго в болоте он и не просидел. Государственный организм он не поменял, и сегодня он был им отторгнут.

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Не похоже, что Разумков "корчит" из себя кого-то – скорее, человек по таким принципам живет. Другой вопрос - готовы ли его коллеги, оппоненты, да и народ в конце концов к глобальному соблюдению похожих принципов? Ведь разве украинцы склонны все делать правильно? Если было так, на прошлых выборах не победил бы бизнесмен-олигарх, а на последних – шоумен... Наш народ пока не готов жить по правилам, и не известно, будет ли готов когда-нибудь. Менталитет быстро не меняется. Да и об образцовой демократии у нас речи пока не идет – мы все так же ищем "добрых царей". И хорошо хоть сменяемость власти у нас остается.

Читайте также"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом УкраиныСразу после отставки Разумков весьма самоуверенно намекнул журналистам, что его будущее президентство - вопрос решенный.

"Раньше все что говорили: из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он. Возможно, он не смог совладать с собой и сыграли эмоции, а, может, это был продуманный ход. Но таким образом он бросил вызов лично Зеленскому, который негласно готовится ко второму сроку. Суждено ли грезам Разумкова стать реальностью? Станет ли он лидером и сможет ли собрать вокруг себя команду? "Возьмет" ли он избирателя своей "правильностью"? Пока говорить о президентских выборах - это как гадать на кофейной гуще. Слишком много людей хотят хозяйничать на Банковой, конкуренция высока, и слишком неопределенны внешние обстоятельства.

Но то, что можно сказать наверняка - Зеленский сколотил себе солидный "клуб обиженных бывших друзей". Это уже всеми забытый "полный профан в экономике" Гончарук, "шептун" Богдан, "вечный" глава МВС Аваков, "реформатор" Данилюк, "свой человек" Рябошапка и так далее. Главных лиц команды "еще зеленого" в начале президентского срока Зеленского уже нет. И Разумков среди них объективно был номером один. Ведь мы помним, как во время предвыборной кампании везде вместо Зеленского отдувался именно Разумков. Да и, фактически, он был вторым лицом в государстве два года…

Так что в "клубе бывших" сегодня серьезное пополнение, если не самое главное. Что из этого будет – жизнь покажет. Ведь, как говорят, из самых близких друзей получаются самые опасные враги. А учитывая опыт и квалификацию Разумкова, здесь есть повод задуматься.

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Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
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