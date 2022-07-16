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Отставка премьер-министров в ЕС: будут ли последствия для Украины

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

16 июля 2022, 19:30

Хуже всего для Украины - это нейтральные европейские правительства, которые хотят умывать руки и самоустраниться.

переговоры Макрон, Зеленский, Шольц, Драги, Йоханнис
Несмотря на изменения в правительствах стран ЕС, Поддержка Украины продолжится - Тарас Чорновил / Телеканал " Дом"

В последнее время в Украине побывали уже десятки лидеров, а в отставку подают только несколько из них. Но это Европа и там подают в отставку, потому что это демократические государства, где никто не держится за кресло, как в Украине. Там возникают определенные предыстории, разрушаются коалиции, возникают правительственные кризисы. В таком случае это - абсолютно нормальный шаг, который существенно не меняет ситуацию в странах, особенно в более северных и спокойных, с взвешенной политикой.

Но на самом деле прямой зависимости в этих отставках от событий в Украине нет, но есть косвенная. Рашисты начали войну не только против Украины. И недаром многие в мире называют это скрытым стартом Третьей мировой войны.

И она действительно несет прямые удары по другим государствам - создание искусственного энергетического кризиса, раскручивание инфляционных процессов методами экономической войны, которую может вести Москва, создание продовольственного кризиса, который вызывает определенную панику. Плюс регулярно применяются военные угрозы ядерным оружием и тому подобное и это вызывает и нервозность, и неуверенность в обществе, и, соответственно, падение веры относительно политических сил или коалиций, которые находятся у власти.

Такие результаты, как правило, возникают вследствие экономических проблем, которые также косвенно связаны с войной в Украине.

Когда мы смотрим на эти ситуации, в Великобритании претензии к Борису Джонсону были довольно небольшими, но все равно в обществе есть недовольство ухудшением ситуации. Сам Джонсон является достаточно экстравагантным человеком и слишком экстравагантным для чопорного британского общества, поэтому в какой-то момент внутренние элиты решили, что скандалы, которые пытались раскручивать именно из-за неудовлетворенности в обществе, будут вредить имиджу партии. Смена руководства, особо на это не повлияет. Если бы Бен Уоллес или Лиз Трасс имели бы шансы на победу, то вообще бы ничего не изменилось.

Сейчас определенные изменения произойдут, но для Украины, а тем более для России они будут носить косметический характер. Серьезный фактор для нас в случае с Британией играл личность Бориса Джонсона. В случае победы потенциального преемника Джонсона, Раши Сунака, этот фактор иметь веса уже не будет - активность может немного упасть, но ничего глобально от этого не изменится.

На самом деле, изменения здесь происходят с одной целью - сохранить имидж и электоральную привлекательность Консервативной партии, в которой начала возникать некоторая усталость, которая проявлялась через ассоциацию с лицом Джонсона.

В Эстонии это вообще коалиционные проблемы. То есть эта проблема может решиться через выборы, ведь это нормально - когда падает доверие к власти, ее переизбирают. То есть позиция в отношении Украины останется, измениться может разве что особенность риторики новых министров и премьера, но кардинальных изменений не будет в принципе.

Читайте такжеПутинский режим будет прикончен на поле бояХуже всего для Украины - это нейтральные европейские правительства, которые хотят умывать руки и самоустраниться. Самая сложная ситуация с этим в Италии. Потеря Драги для нас могла бы быть серьезной проблемой, если бы там состоялись выборы. Ибо личностный фактор Драги, как и Джонсона, играет главную роль.

Ведь Италия никогда не была особенно благосклонна к Украине и всегда тянулась к России, но Драги — очень технологичный политик, который просчитывает все на годы вперед. Он очень хорошо осознает как угрозу от России, так и значение событий войны в Украине. Поэтому Драги стал определенной аномалией для Италии, неожиданной для Украины. Если там не удастся преодолеть правительственный кризис, то любая новая власть может стать для нас проблемой, которая может иметь толчок из Москвы, потому что коалиция разрушается в результате провокационных действий партийной структуры "Пять звезд". Не так давно она заняла пророссийскую позицию - ее даже покинул основатель в знак протеста - и начала разрушать оппозицию изнутри, отказываясь голосовать за правительственные решения.

И когда Драги увидел, что не может контролировать коалицию, обратился к президенту Италии с просьбой об отставке. На что президент, после оценки последствий отставки Драги (а в Италии многие надеются на то, что именно он может вытащить страну из вечных скандалов, которые сопровождают итальянскую политику десятилетиями), пока что не дал своего согласия и обязал его отыскать другие возможности - как переговоры с "Пятью звездами" (хотя здесь перспективы почти нет), так и переговоры с другими участниками коалиции. Но для Украины уход Драги создание любой коалиции обусловит выход Италии из пула стран, поддерживающих Украину.

Вероятность того, что в других странах произойдут разрушения, не очень высока. Хотя устойчивости базовые государства тоже не имеют-в Германии, например, есть коалиция, у которой Шольц не имеет высокого авторитета, но там есть потенциал для ее сохранения.

Поэтому ситуация и в Германии, и во Франции не слишком устойчива, но и не является критической. Сложности будут, но вероятность того, что Германия, Франция и ряд других государств спокойно переживут осень с текущими правительствами достаточно высока. Главное, чтобы не произошло резких потрясений, что обусловит ухудшение для Украины. Так же, как это уже случилось с Джонсоном.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

война в Украине отставка Борис Джонсон Марио Драги
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