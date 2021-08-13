Отныне карьера Магучих быстро пойдет вниз / Reuters

Кейс Ярославы Магучих: олимпийская этика против этики военнослужащего. Те, кто осуждают Ярославу, пользуются этическими нормами, которыми должен руководствоваться военнослужащий ВСУ во взаимоотношениях с военнослужащим страны-агрессора.

А те, кто оправдывает нашу спортсменку, пользуются олимпийской этикой, которая гласит, что спорт вне политики.

Это противоречие неразрешимо, в принципе. Оно было заложено тем уродливым фактом, что профессиональная спортсменка мирового уровня Я. Магучих является... военнослужащей.

Это отрыжка советской системы, которая ещё сохранилась и в России, и в Украине, когда спорт не считался профессией, и поэтому все спортсмены стояли на штате в армии, изображая из себя любителей, которые в свободное от службы время достигают высших спортивных достижений. Этакие сверхчеловеки. Такова было идеологическая установка коммунизма, который скрывал факт наличия в СССР профессиональных спортсменов. В Украине ещё сохранилась эта уродливая традиция.

Зачем Я. Магучих подвязалась на штате ВСУ, я не знаю. Возможно, не была уверена в своих спортивных кондициях, и решила обеспечить себе надёжный кусок хлеба с маслом в ВСУ после ухода из спорта. Либо просто хотела профинансировать свои тренировки за счёт военного ведомства (а не за свои кровные, как делают все профессионалы), то есть, что называется, хотела и рыбку съесть и... сесть.

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Читайте такжеНа Олимпиаде в Токио победил ВятровичНо мотивы Магучих не важны. Важно, что она сама заложила противоречие между профессиональным спортом и службой в ВСУ, и по закону бутерброда попала в него. Военное ведомство, которому Магучих, по факту, принадлежит с потрохами, настояло на официальном покаянии, что и было послушно исполнено.

Рискну предположить, что отныне карьера Магучих быстро пойдет вниз, потому что спорт больших достижений требует полной внутренней раскрепощенности. А Магучих загнала себя в рамки военного Устава и военной этики. То есть на спортивной арене Ярослава всегда будет думать:

"А что скажет зам министра обороны А. Маляр? Не осудит ли меня за то, что я села рядом с представителем страны - агрессора?"

Читайте такжеОлимпийский провал Украины и позор в ТокиоКонечно, если Магучих желает стать внутренне свободным профессионалом, который принадлежит сам себе, а не бюрократам из военного ведомства, то ей надо немедленно валить из ВСУ. А если начнут травить, то и из страны, но давать такой совет я не решусь. Каждый сам выбирает свой путь, исходя из своей системы ценностей. Нынешняя система ценностей у Магучих противоречива, и она заслуженно огребла за это.

Двум Богам служить нельзя!