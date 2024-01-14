Относительно инициативы собирать дроны дома

Наши дроны технологически проигрывают российским, не имеют тепловизоров, не летают в Москву, и их никогда не хватает.

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Федоров предложил украинцам собирать дроны дома / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Армияinform

По инициативе собирать дроны дома. - Полная глупость.

И это даже не заброс в сторону Федорова, который со своей "армией Дронов" сделал немало для того, чтобы дронов на войне стало больше. Но Михаил все же айтишник, министр, государственный деятель, и проблема только в том, что у нас нет другого Федорова - беспилотника, конструктора дронов, пилота дронов, командира подразделения дронов, который бы занимал место в правительстве, в Министерстве обороны, в Генштабе.

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У нас везде руководят отраслью дронов, командуют подразделениями дронов люди, которые ничегошеньки в этом не понимают. Бывшие десантники, бывшие политики, бывшие депутаты, офигенные волонтеры и просто бюрократы - специалистов по дронам среди руководителей нет.

Ни одного. Отсюда и вся эта хрень.

Поэтому вместо того, чтобы строить заводы, обучать людей, закупать централизованно оборудование и комплектующие, мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском дворе и собирать дроны на каждой городской кухне.

Поэтому наши дроны технологически проигрывают российским, не имеют тепловизоров, не летают в Москву, и их никогда не хватает.

Потому что нет государственной политики. Потому что нет умных, знающих людей среди тех, кто командует. Зато в избытке дилетантов, популистов, идиотов и мародеров.

Михаилу Федорову следовало бы обратить на это внимание.

Тогда и дроны будут.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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