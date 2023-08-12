Отменить доплату 30 тысяч и вернуть ее: для чего?

Этот хаос, непрофессионализм и метание - самая большая угроза нашей победе.

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Доплату 30 тысяч вернули / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Военным вернули 30 тысяч гривен. На ум приходит пошлый анекдот про двух ковбоев и "бесплатно дерьма поесть". Я с самого начала писал, что решение отменять эту доплату было неправильным. Но что важнее, что до этих всех скандалов с барабанами в укрытиях и стадионах по 200 млн грн, я написал, что средства на доплаты надо взять, просмотрев бюджеты всех уровней.

Но ведь нет. Кратко как выглядит управление в нашей стране: 1. отменить 30 тысяч грн доплаты военнослужащим за неимением средств 2. Съели дерьма на необоснованных тратах на стадионы, сериалы, барабаны. Вернули доплату 30 тысяч грн

Каждый, конечно, сделает себе вывод о кадровой политике и уровне профессионализма отдельных чиновников. Но, и это просто жесть, решение не в том, чтобы вернуть доплату.

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Решение - это военная экономика! Это пересмотр всех бюджетов с фокусом на войну! Это перевод оборонных предприятий на 24/7. Это определение специальных статей бюджета, направленных на получение преимущества на фронте, как например закупка ударных дронов - и направление туда дополнительных ресурсов.

Этот хаос, непрофессионализм и метание - самая большая угроза нашей победе. Подмена системных решений точечными и бессмысленными приводит к тому, что мы начинаем проигрывать на стратегическом уровне.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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