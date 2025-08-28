Отложенный террор по Киеву: что устроила РФ

Я думаю, что лучшим ПВО для Киева может стать посменное дежурство иностранных делегаций.

Атака на Киев / Фото: ГосЧС

Отложенный террор.

Всё это должно было лететь на Киев 24 августа, но иностранные делегации и визит лично спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога вынудили командование РОВ отложить удар.

Командование РОВ уж очень сильно не хочет, чтобы иностранные делегации получили личные впечатления от результатов "миротворческой" дипломатии, а тем более, чтобы кто-то из них пострадал.

Я думаю, что лучшим ПВО для Киева может стать посменное дежурство иностранных делегаций. День-два Кит Келлог, затем Эмманюэль Макрон, а после Мерц, Стармер, Мелони и так далее. И так от месяца к месяцу.

Коллективная безопасность.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

