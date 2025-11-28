Что предлагает Путин для мирного плана

Сколько международных и двусторонних бумаг с подписями России гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины на момент интервенции?

Данная цитата Путина задаёт формат изучения его спича в Бишкеке – как перечень риторических вопросов для наших европейских партнёров.

Ибо США далеко. А тут всё родное, близкое.

1. Как называются договорённости между агрессором и третьими странами о "признании" (легализации) захвата территории жертвы агрессии, мнение которой предлагается не учитывать? И что случилось уже через год после хрестоматийной аналогии?

Путин предлагает именно это. В мельчайших деталях.

Остаётся буквально один ход до "китайского плана" зонирования территории Украины. С головокружительными перспективами и в Европе, и на Дальнем Востоке.

2.Сколько раз перед нападением на Украину в 2014 г, а потом в 2022 г., Путин и его камарилья божились, что не вынашивают злых намерений?

3. Сколько международных и двусторонних бумаг с подписями России гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины на момент интервенции?

И главное.

4. Если ты веришь, что твоя армия успешно наступает по всем фронтам, а ситуация внутри контролируется, зачем тебе идти на какие-то соглашения и в чём-то себя ограничивать? Особенно, когда перед тобой, как ты считаешь, утративший легитимность режим.

Додави. Установи свой. Наслаждайся. Разве не так?

Когда ещё выпадет такой шанс?

Путин не видит проблем в том, чтобы водить за нос США, пока он верит в достижение результата на земле, не опасается реального ужесточения санкций и пренебрегает готовностью Европы драться. Обмены пленными, какие-то гуманитарные вещи на этот расклад не влияют. Горизонт движения войск в текущем режиме – ещё пара месяцев. За которые, как звучит в его словах, может быть достигнут военный перелом.

Т.е., до февраля как-то не просматривается логичной основы для начала серьёзных переговоров. Февраль обозначал в своих комментариях и глава ГУР Кирилл Буданов.

Да, в России нарастают сложности, но несколько месяцев они точно протянут. Месяц только на праздники выпадет.

Т.о., у Путина пока вообще нет мотивов что-то менять. А пускать дым он прекрасно умеет.

Украина постоянно работает над созданием таких мотивов. Но возможности растут постепенно, это требует времени. А запас прочности тает.

Сейчас государства Европы торгуются о гарантиях для себя. Министр армии США, судя по разным сообщениям, откровенно запугивает европейцев (в т.ч. – ракетными ударами Кремля).

Если они дрогнут, утратят осознание роли Украины в обеспечении их безопасности, подвиснут инвестиции в ВПК и помощь – у нас останутся только очень плохие варианты.

Плохие варианты – путь к той развилке, которую я описывал на днях. С риском перехода значительной части украинского потенциала под контроль РФ.

Появится новый баланс сил, который автоматически (!) перечеркнёт все сложившиеся договорённости и все гарантии. Путин регулярно проделывает этот трюк.

Хорошие варианты для всех, кроме Путина – только в плоскости значительного увеличения роли Европы в прямом отражении российской агрессии. Не будет этого – придётся выбирать из навязанного в российско-американско-китайском треугольнике. А там вряд ли чем-то порадуют…

До зимы – 3 дня.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

