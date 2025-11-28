Путин хочет воевать и не готов к прекращению огня

Москва будет лгать, изворачиваться и искать поводы для срыва любых переговоров.

В Кремле заявили, что получили "основные параметры мирного плана", который обсуждался в Женеве представителями Киева, США и Европы. На следующей неделе анонсировано обсуждение этого плана, вероятно — с американцами.

Вчера Путин, в своей традиционно наглой манере, рассуждал о мнимой нелегитимности украинской власти и о том, что Вооружённые силы Украины должны "уйти с занимаемых территорий". Сегодня к нему едет его главный европейский подельник — венгерский премьер Орбан. Следует ожидать очередного раунда антиукраинской пропаганды и увещеваний о необходимости "энергетического сотрудничества", а на деле — продвижения московской коррупционной схемы.

Судя по всему, администрация США продолжает настаивать на работе над "мирным планом". Путин, не желая прямо отказывать Трампу, пытается обставить инициативу Вашингтона бесконечными условиями и оговорками. А популярный в правопопулистских кругах Орбан, видимо, понадобился для усиления сигнала.

Москва будет лгать, изворачиваться и искать поводы для срыва любых переговоров. Путин явно хочет воевать и не готов к прекращению огня даже на выгодных для себя условиях. Остаётся надеяться, что Вашингтон это поймёт и будет давить на тех, кто действительно виноват в разжигании войны.

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС".

