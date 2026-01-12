Укр
Читать на украинском
РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремле

Александр Коваленко
12 января 2026, 19:10
Для выполнения этих задач российским силовиком помогает так же запущенное в Москве с 1 сентября приложение для отслеживания мигрантов.
Путин и Кремль / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

В 2025 году следственный комитет российской федерации провёл более 3 500 рейдовых мероприятий в отношении "натурализованных" россиян – мигрантов, получивших гражданство россии.

Цель этих рейдовых мероприятий была выявление лиц, не вставших на воинский учёт и автоматическая их мобилизация.

В течение года было проведено более 200 000 задержаний, а мобилизовано около 80 тысяч "натурализованных" россиян. Более 50 тысяч человек были отправлены в зону боевых действий в Украину.

Фактически, нехватку людского ресурса, падение уровня добровольной мобилизации, не обеспечивающей компенсацию потерь и, тем более, прирост численности РОВ, в россии решают репрессивными методами в среде наименее защищённой части российского населения и мигрантов, получивших паспорта граждан рф.

Для выполнения этих задач российским силовиком помогает так же запущенное в Москве с 1 сентября приложение для отслеживания мигрантов.

На россии это пилотный проект - "электронная карта", в рамках которого будут собраны все данные - от даты приезда до места работы, что позволит полиции отслеживать каждого приезжего по отдельно взятому QR-коду: зелёный сигнал означает отсутствие нарушений, красный - задержание.

20 мая 2025, на Петербургском "международном" юридическом форуме (ПМЮФ) глава Следственного комитета (СК) рф Александр Бастрыкин заявил, что результатом рейдов среди мигрантов, стало задержание 80 тысяч натурализованных россиян, из которых 20 тысяч уже отправлены в зону боевых действий в Украине. Таким образом, за вторую половину года СК рф нарастил более чем в 2 раза регулярность проведения рейдовых мероприятий и, почти в 4 раза увеличил итоговый показатель по мобилизации "натурализованных" россиян.

Таким образом, пополнение РОВ за счёт преследования и репрессивной мобилизации мигрантов составило 20% от общего количества мобилизованных в 2025 году.

С учётом таких показателей, можно говорить о том, что в 2026 году СК рф будет стараться этот показатель улучшить, следовательно, преследование мигрантов и рейдовые действия в этом году лишь масштабируются.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремле

