Для выполнения этих задач российским силовиком помогает так же запущенное в Москве с 1 сентября приложение для отслеживания мигрантов.

В 2025 году следственный комитет российской федерации провёл более 3 500 рейдовых мероприятий в отношении "натурализованных" россиян – мигрантов, получивших гражданство россии.

Цель этих рейдовых мероприятий была выявление лиц, не вставших на воинский учёт и автоматическая их мобилизация.

В течение года было проведено более 200 000 задержаний, а мобилизовано около 80 тысяч "натурализованных" россиян. Более 50 тысяч человек были отправлены в зону боевых действий в Украину.

Фактически, нехватку людского ресурса, падение уровня добровольной мобилизации, не обеспечивающей компенсацию потерь и, тем более, прирост численности РОВ, в россии решают репрессивными методами в среде наименее защищённой части российского населения и мигрантов, получивших паспорта граждан рф.

На россии это пилотный проект - "электронная карта", в рамках которого будут собраны все данные - от даты приезда до места работы, что позволит полиции отслеживать каждого приезжего по отдельно взятому QR-коду: зелёный сигнал означает отсутствие нарушений, красный - задержание.

20 мая 2025, на Петербургском "международном" юридическом форуме (ПМЮФ) глава Следственного комитета (СК) рф Александр Бастрыкин заявил, что результатом рейдов среди мигрантов, стало задержание 80 тысяч натурализованных россиян, из которых 20 тысяч уже отправлены в зону боевых действий в Украине. Таким образом, за вторую половину года СК рф нарастил более чем в 2 раза регулярность проведения рейдовых мероприятий и, почти в 4 раза увеличил итоговый показатель по мобилизации "натурализованных" россиян.

Таким образом, пополнение РОВ за счёт преследования и репрессивной мобилизации мигрантов составило 20% от общего количества мобилизованных в 2025 году.

С учётом таких показателей, можно говорить о том, что в 2026 году СК рф будет стараться этот показатель улучшить, следовательно, преследование мигрантов и рейдовые действия в этом году лишь масштабируются.

