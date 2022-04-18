Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно России

Энергетические санкции в Европе, скорее всего, будут оформлены точечно и ситуативно / Gettyimages

Итак, посчитаем, что там у нас на нефтяном фронте. Какие страны могут заменить российскую нефть и как близко они к этому подошли?

Быстрый взгляд на общую ситуацию показывает, что главная проблема – в договороспособности США и отношениях Вашингтона с этими государствами, а также в состоянии инфраструктуры и наличии возможностей. Мягко выражаясь, всё сложно, и без непопулярных для Байдена политических торгов не обойтись.

Иран, который прочат на главного выгодоприобретателя передела нефтегазового рынка за счет РФ, все ещё под санкциями, а переговоры о "ядерной программе" застопорились из-за неготовности администрации Байдена идти на уступки и снимать санкции, опасаясь острой политической реакции в Вашингтоне в преддверии выборов в ноябре.

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Саудовская Аравия и ОАЭ пока что не демонстрируют желания рвать связи с РФ, отказываться от формата ОПЕК+, увеличивать добычу и заливать нефтью европейский рынок. Высокие цены им выгодны, а исполнять волю США нынешние руководители аравийских монархий не спешат просто так, особенно учитывая, что отношения у них с Байденом натянутые.

В Ливии, которая тоже может поиграть в нефтяные игры вокруг РФ, до сих пор не решён вопрос двоевластия, без которого принятие решений невозможно. Вчера южные и восточные ливийские племена, лояльные восточно-ливийскому правительству Фатхи Башаги (которого поддерживают ОАЭ, Саудия, Египет, Россия и Турция) заблокировали работу нефтяных месторождений и терминалов на побережье. Они требуют отставки проамериканского премьер-министра в Триполи Абдель-Хамида Дбейбы и руководства национальной нефтяной компании, которое его поддерживает. В случае прихода первых к власти в Триполи, роль США в нефтяных решениях в Ливии будет уменьшена, а для увеличения добычи необходимы будут огромные капиталовложения.

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Венесуэла и Колумбия – две страны, которые претендуют на то, чтобы заменить те 3% российской тяжелой нефти, от которой отказались Штаты в марте. Заменить российскую нефть в Европе они вряд ли смогут. К тому же, с обоими странами у Байдена сложные взаимоотношения.

С газом всё ещё сложнее, так как уровень зависимости европейских стран от него гораздо выше, что требует ещё больше денег и мощностей.

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Поэтому, я думаю, энергетические санкции в Европе, скорее всего, будут оформлены точечно и ситуативно. Страны, которые захотят отказаться от российских энергоносителей и смогут себе это позволить, это сделают. Остальные пообещают сделать это в перспективе нескольких лет, как уже заявил об этом канцлер Австрии.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего