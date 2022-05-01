Отказ Европы от газа: почему Россия откатится на 80 лет назад

Европа постепенно сокращает потребление российского газа / Коллаж Reuters, pixabay

За 4 месяца 2022 года Газпром сократил поставки газа в дальнее зарубежье на 26%.

Основные потери связаны, конечно, с европейским рынком, и по всей видимости, это еще не предел. Европа при этом активно наполняет газом свои хранилища и уже смогла к сегодняшнему дню пополнить их запасы на 7 процентов от минимальных уровней, на которые они опустились по итогам нынешнего сезона. Это, конечно, немного, но европейцы поставили планку в 90 процентов заполняемости к началу нового отопительного сезона. Задача тяжелая, как она будет выполнена, можно начинать предполагать не ранее июля этого года.

Европа теоретически может перенаправить на себя газовые потоки, если будет поддерживать сверхвысокие цены на газ. По сути, сейчас для нее это единственное рациональное решение, если речь идет о физическом наполнении хранилищ. Тем самым она будет меньше потреблять и в то же самое время перехватывать весь доступный свободный "спотовый" газ.

Параллельно с этим европейским властям нужно будет продумывать компенсационные механизмы поддержки своих предприятий и населения. Учитывая, что Россия предоставила Европе беспроцентный и безвозвратный кредит в виде солидных сумм, которые арестованы и которые еще будут арестовываться и конфисковываться, проблем с источником компенсационных выплат не предвидится.

На Дальнем Востоке Япония тоже готовится к возможному отключению газа (или по крайней мере к перебоям в снабжении). В том числе и в связи с действиями Европы, которая подчищает в свою пользу весь доступный свободный газ. Японцы рассматривают вопрос о расконсервировании ядерных реакторов, закрытых после аварии на Фукусиме. В определенном смысле это вполне рациональное решение. Фобия в отношении ядерной энергетики остается, но тут как раз очень удобный повод вернуться к ней несмотря на отчетливые опасения населения. Энергетические компании только за.

Можно сказать, что мировая и региональные экономики отрабатывают мобилизационные мероприятия, целью которых является перестройка энергобалансов с учетом постепенного выпадения из мировой экономики России.

Читайте такжеОстановка поставок газа в ЕС, или как Путин пытается переиграть ЗападПонятно, что это выпадение во многом вынужденное и принудительное, но когда критический период будет пройден и энергобалансы обретут устойчивость, для России наступят тяжелейшие времена: экспортный потенциал будет принудительно сокращен, внутренняя экономика страны в руинах, и без доступа к импортным технологиям наш технологический уровень упадет достаточно глубоко. Вряд ли до уровня царской России, но уж точно гораздо глубже 50-60 годов 20 века. По сути, "после Путина" страна будет вынуждена решать задачу преодоления разрыва в 70-80 лет, к которому мы придем уже к середине текущего десятилетия.

"Принял страну с атомной бомбой, оставил ее с сохой" - это то, что нужно будет писать на могиле одного известного геополитического деятеля современности. Кстати, если он проживет достаточно долго, то и соха может оказаться слишком оптимистичным предположением.