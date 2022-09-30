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"Отец народов": сам их "рождает", сам убивает

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

30 сентября 2022, 14:10

Путин не президент, а аниматор в турецком отеле – творчество аж из штанов прёт!

Владимир Путин
Путин - "отец народов": сам их "рождает", сам убивает, считает Фурса / Reuters

Я уже во многих эфирах говорил, что путину придется ну очччччень творчески подойти к трактовке своего же, российского, законодательства, чтоб придать вид легитимности прошедшим "референдумам". И бесноватый оказался действительно находчивым. Ржу-не могу! А если ржачь вызывают уже даже официальные указы главы государства, то это значит, что болезни головы этого главы (и этого государства) уже налицо.

Давайте посмеемся вместе.

Итак, Федеральный конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации":

Статья 3. п 1: "Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе"…

- Какая ж она добровольная, если территории "ДНР"-"ЛНР", Херсонской и Запорожской областей ОТКРЫТО оккупированы войсками россии?!

- Какая ж она добровольная, если 50% территории "ДНР" не контролируется ею, то есть там "референдума" физически не могло быть. То же самое с неоккупированными территориями "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей…

Ст. 4. п 2: "Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства".

- Ну, если по "ДНР"-"ЛНР" есть хотя бы видимость государственности, ее фальшивые, но формальные признаки, то как же наш "искусник" выкрутится в случае с частями Херсонской и Запорожской областей? - Читаем в указах: "признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения НАРОДОВ, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление НАРОДА Херсонской (Запорожской) области на референдуме..., постановляю: 1. Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской (Запорожской) ОБЛАСТИ"…

Оказывается, "существуют" такие "страны" как "Херсонская область" и "Запорожская область"! Но более того (!) у путина существуют даже отдельные "НАРОДЫ" (!!!) - вероятно, "херы" и "запоры"…

Вот уж действительно, "отец народов": сам их "рождает", сам убивает. Последнее – с учетом, что "государства" "Херсонская область" и "Запорожская область" после аннексии (которая произойдет через пару дней) перестанут существовать и станут, наверное, рекордсменами в мире по длительности существования их "государственности". А, соответственно, и их "народов".

Ну нет слов, - не президент, а аниматор в турецком отеле – творчество аж из штанов прёт!

Источник

Владимир Путин Сергей Фурса
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