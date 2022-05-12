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Отчаяние "мебели" Путина, или Зачем Медведев снова угрожает миру ядерной дубиной

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

12 мая 2022, 17:39

Угрозы, которые не исполняются, перестают быть угрозами. Они становятся просто ритуалом, особенно с учетом того, что произносят их сомнительные личности.

Медведев
Дмитрий Медведев снова пригрозил миру применением ядерного оружия / Reuters

Ни дня не проходит без угроз применения ядерного оружия со стороны России. Сегодня отметился Медведев — тот, который был мебелью при Путине четыре года. И который отметился переводом часов, переименованием милиции и созданием Сколково, так и не ставшим ни Кремниевой долиной, да и вообще ничем.

С достижениями у Медведева на всех постах было примерно так же, как и у его партнера по тандему (то есть, никак), но в качестве иллюстрации к табличке "Осторожно, злая собака" на воротах его периодически спускают с цепи.

Проблема в угрозах применения ядерного оружия двояка. Во-первых, серьезные люди не угрожают. Вообще. Сам факт угрозы, даже единичный — это признак отчаяния.

Серьезные люди применяют, а уже потом заботливо спрашивают — ну как вы там, держитесь? Уже поэтому ежедневные крики: "Держите меня семеро!" убеждают, скорее, что перед тобой какие-то штрибаны, но уж точно не те, к кому стоит прислушиваться.

Второй момент вытекает из первого. Угрозы, которые не исполняются, перестают быть угрозами. Они становятся просто ритуалом, особенно с учетом того, что произносят их какие-то сомнительные личности. У неисполненной угрозы есть неприятное свойство: если ты вынужден ее повторять, то ее уровень должен быть существенно повышен по сравнению с прежней, неисполненной. Понятно, что уже поэтому невозможно стращать часто и долго: повышать градус до бесконечности не получится.

Читайте такжеЕсли Путин применит ядерное оружие в Украине, он похоронит себя для россиянНо всё это не про них. Они, скорее всего, даже не поймут всех этих элементарных вещей. Они необучаемые. Неудивительно, что их потуги сойти за своих вызывают на Западе, Востоке и Юге только скептическую брезгливость.

viber
война в Украине ядерное оружие Дмитрий Медведев Эль Мюрид
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