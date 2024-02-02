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От смены Главкома катастрофы не произойдет

Олег Постернак
2 февраля 2024, 08:10
Нужно понимать, что в таком случае мы имеем дело с растянутым счетом войны, который очень дорого стоит Украине и обществу.
От смены Главкома катастрофы не произойдет
Залужный / Коллаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU,17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Некоторые блогеры пишут, что в случае смены Главнокомандующего нас ожидает военная катастрофа и трагедия, искусственно спекулируя на культе личности и паразитируя на общественных настроениях.

Вместе с тем, разговоры об отставке Залужного породили дискуссию о профессиональной ответственности военного руководства. Поэтому появляется объективный запрос на спокойный и здравомыслящий разговор с обществом. Когда нужно за скобки вынести личные политические симпатии. И когда должно быть понимание, что руководить министерством и армией - это не одно и то же.

Залужный, безусловно, талантливый и профессиональный генерал, основатель, если можно так выразиться, украинской школы военного оборонного искусства. Качественно организованная маневренная оборона и асимметричная стратегия противостояния в первые месяцы войны, Херсонская и Харьковская контрнаступательные операции, вытеснение и ограничение Черноморского флота РФ - безусловные успехи, за которыми стоит не только талант одного генерала, но все же его общая координация - важный элемент в военной машине.

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Но государство не может себе позволить стоять на одном месте позиционной войны. Военное руководство буквально признало, что плана украинской победы на сегодня не существует и это было озвучено в международных СМИ и на встречах с представителями командования НАТО. Поданный командованием ВСУ запрос о предоставлении 17 миллионов снарядов и 400 миллиардов долларов для продолжения войны шокировал натовских генералов.

Нужно понимать, что в таком случае мы имеем дело с растянутым счетом войны, который очень дорого стоит Украине и обществу. Военные расчеты двух прошлых лет войны уже не работают в 2024-м. Собственно, Президент имеет право принимать решение о замене Главкома.

Это прямые его полномочия как Верховного Главнокомандующего, предусмотренные статьей 16 Закона "О национальной безопасности". В которой, кстати, указано, что Главнокомандующий ВСУ подотчетен Президенту по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению.

Поэтому вопрос ротации в среде генералитета - объективный и привычный. Чего стоит вспомнить примеры из истории. Будущий фельдмаршал французской армии в Первой мировой войне Фош в 1915 г., командуя группой армий "Север" за наступление на Сомме, которое не достигло поставленных целей и привело к потере более чем 600 тысяч человек, был отправлен в отставку и назначен руководителем центра военных исследований. Таких случаев очень много можно привести.

Но когда возникает информационный хаос, как 29 января, когда в медиа была слита информация о планах по ротации и по свидетельству журналистов, именно со стороны военного руководства, то тогда наличие политических амбиций и планов - не такая уж и иллюзия, оказывается? Уже молчу о том, что любые разговоры и обсуждения, которые проходят на высшем государственном уровне и касаются войны - стопроцентная государственная тайна. Как это выглядит перед международными партнерами и союзниками? И разве это по-офицерски?

И еще важная деталь: корпус информационной армии Порошенко как раз использовал эту ситуацию, чтобы еще больше "накрутить" общество. Для нагнетания противостояния были брошены политические и медийные возможности, СМИ, политики, эксперты, связанные с бывшим президентом, который мечтает использовать Залужного как трамплин для возвращения.

От смены Главкома катастрофы, уверен, не произойдет. Сейчас самое важное - вывезти из-под политических расчетов ВСУ, а это важно на данном этапе войны на истощение. Армия должна быть сосредоточена на выполнении функций обороны государства и восстановлении его территориальной соборности, а не становиться разменной монетой в политических играх. Это принципиальная вещь.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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