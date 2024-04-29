От чего нас спас последний Майдан

Но когда я пытаюсь представить, как будет развиваться ситуация после войны и что мы сможем противопоставить новому эшелону той самой агентуры, которая, конечно же, никуда не делась, а только выжидает, меня начинает охватывать отчаяние

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Леонид Кучма

В новом расследовании созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией мы видим яркую картину "ужасных 90-х", которая напоминает известные уже приемы российской официальной пропаганды: чиновники и олигархи разворовали советские предприятия и оставили граждан в бедности и безысходности.

В этой странной картине прошлого по непонятным (хотя нет, как раз по хорошо понятным мне причинам) отсутствует один важный игрок - Комитет государственной безопасности Советского Союза, который впоследствии превратился в ФСБ. Это в те самые 90-е годы чекистов можно было не замечать, хотя они появлялись везде, буквально везде - в государственном управлении, в охране и безопасности олигархов, в частном бизнесе Только когда представитель ФСБ официально - и навсегда - пришел к власти в России, стал очевиден масштаб "спецоперации", которую КГБ, а затем ФСБ провели с целью захвата государства и собственности. Я хорошо помню, как уже в путинские времена один из моих старших коллег по журналистике (который впоследствии оказался генералом ФСБ) в ответ на мой прямой вопрос, зачем чекисты так рьяно разрушали Советский Союз, честно ответил, что партийный аппарат им мешал и не давал зарабатывать "настоящие деньги". "Однако мы и понятия не имели, что столкнемся с бандитами и националистами", - вздохнул он.

То есть "блицкриг" у них, как и у Путина в 2022 году (то есть тоже у них), тогда не получился. И они занялись тем, что хорошо умеют - войной на истощение, каскадом спецопераций. Десять лет консолидировали власть на территории, которая им досталась, а когда все захватили, начали исправлять "ошибку 1991 года", то есть возвращать бывшие советские республики. Мы как раз на этом этапе. Но какое государство построено у нас?

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Вот как раз такое, о котором рассказывается в расследовании соратников Навального - когда чиновники и олигархи разворовали бывшую советскую собственность и фактически законсервировали страну лет на двадцать. Только украинцы, в отличие от россиян, считают эти времена почти лучшими в истории нашей независимости. А почему? Именно потому, что такого игрока, как КГБ, у нас не было и не могло быть. Комитет государственной безопасности УССР был просто провинциальным ответвлением "главной конторы", его сотрудники не лелеяли планов покорения империи, Служба безопасности Украины быстро превратилась даже не в политическую полицию, а в скорую помощь для бизнеса... Именно поэтому там, где в России - триумф чекистов, у нас - Оранжевая революция. И это еще раз доказывает: если бы Россия действительно была бы такой страной, о которой рассказывают в расследовании ФБК, чиновники и олигархи просто не смогли бы остановить развитие общества. А чекисты - смогли. Леонид Кучма строил точно такую страну, которую хотел построить Борис Ельцин. Просто в российском случае чекисты манипулировали, использовали и победили Ельцина, его родственников и крупный бизнес. А в нашем случае Кучма и крупный бизнес использовали бывших чекистов. Это и есть главное и спасительное отличие.

Кто же тогда были предателями в нашем случае? Предателями были, как бы это банально ни звучало, обычные предатели. У нас не было КГБ как системы, однако были - и наверняка есть - российские агенты, которые буквально облепили власть, бизнес, журналистику, общественную жизнь. Когда в 2014 году практически все руководство государства и его силовых структур сбежало в Россию, это стало лучшей демонстрацией зависимости. Но вспомним хотя бы 1994 год, когда администрацией президента Украины руководил Дмитрий Табачник, а внешней политикой в этой же администрации занимался Анатолий Орел. Вспомним Дмитрия Фирташа и всю эту группу "Росукрэнерго", наиболее известные представители которой сохраняют свое влияние и сегодня. Давайте поймем, что фактически с первых дней существования независимого Украинского государства главный конфликт был не между коррупционерами и честными людьми, не теми, кто хотел видеть Украину на Западе, и теми, кто собирался построить хорошие отношения с Россией, - а между теми, кто работал на Украину (и даже на себя в Украине), и российской агентурой. При этом были периоды - как, скажем, во времена Януковича - когда российской агентуры было объективно больше, чем просто украинских чиновников и бизнесменов.

Я остро ощутил это различие, когда вернулся из Москвы в Киев. В Москве я жил среди людей разных политических взглядов - от шовинистов и реакционеров до либералов - но все они работали на собственную страну (или на себя в этой стране) и были заинтересованы в своем видении ее будущего. Когда я начал жить в Киеве, то увидел огромное количество людей, которые жили интересами страны, из которой я приехал, а Украину откровенно презирали - и при этом могли быть ее президентами и премьерами, как Янукович или Азаров. Я долго не мог этого понять, думал, что это "просто" советские люди. Но со временем, когда осознал, какую политическую роль играли чекисты в самой России еще в 90-е, я понял, что это никакие не советские люди, а банальные агенты ФСБ - и вся их власть, и все их благосостояние зависят от уровня их сотрудничества, как, скажем, в случае двух руководителей президентской администрации, Табачника и Медведчука. И я никак не мог понять: а можно ли построить государство, власть и деньги в котором буквально облеплены агентурой страны, которая хочет это государство погубить?

Как по мне, от окончательной победы предателей над государством нас спас только последний Майдан. Ну и то, что у Путина лопнуло терпение и он решил, что уничтожение Украины будет теперь простой задачей и не нужно больше тратить усилия на имитацию отношений двух суверенных государств. Но когда я пытаюсь представить, как будет развиваться ситуация после войны и что мы сможем противопоставить новому эшелону той самой агентуры, которая, конечно же, никуда не делась, а только выжидает, меня начинает охватывать отчаяние

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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