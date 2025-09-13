Укр
Остановить Путина можно только одним решением

Леонид Невзлин
13 сентября 2025, 19:10
Если Запад не очнется, следующей "новой нормой" могут стать ракетные удары по логистическим хабам, через которые идет помощь Украине.
Владимир Путин, удар по Кабмину
Владимир Путин и война / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

"Это могло быть ошибкой, но я всё равно недоволен всей этой ситуацией. Надеюсь, всё это скоро закончится", — сказал Дональд Трамп, комментируя вторжение российских беспилотников в Польшу.

Однако настоящая ошибка — закрывать глаза на опасную провокацию России, грозящую расширением войны на другие страны Европы. Путин не только демонстрирует неспособность Запада к силовому ответу, но и постоянно раздвигает границы допустимого, расширяя пока ещё гибридную агрессию.

На этой неделе "новой нормой" стала охота за российскими беспилотниками в небе над страной НАТО. Если Запад не очнется, следующей "новой нормой" могут стать ракетные удары по логистическим хабам, через которые идет помощь Украине. А затем и Сувалкский коридор окажется легитимным предметом обсуждения где-нибудь на Аляске.

видео дня

Попытка умиротворить агрессора давно провалилась. Путину не нужно умиротворение: он намерен идти до конца. Остановить его можно только силой — пока не стало слишком поздно.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

