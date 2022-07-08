Историческая миссия Путина - утилизация / Reuters

Историческая миссия Путина - утилизация. Что-то он уничтожает сознательно, с прагматическим расчетом, а что-то - по инерции, или же исторической логике.

Кому-то в России он кажется великим реставратором, восстановителем империи, но на самом деле его действия и слова лишь ускоряют утилизацию имперского наследства.

Так, Путину вместе с Шойгу выгодно утилизировать советские боеприпасы и военную технику, которую уже нет возможности дальше хранить. Ему также необходимо зачистить воспитанную в войнах последних десятилетий прослойка убийц и насильников, которые после Чечни, Сирии и Украины неизбежно окажутся в России.

Уничтожение Донбасса, его деиндустриализация и обезлюдение происходит, скорее всего, планово и вполне сознательно.

Но, например, утилизация производственного потенциала России и ее технологических возможностей происходит уже сама собой, как следствие коррупции, отсталости и, в конце концов, добровольной самоизоляции.

То же с таким имперским наследием, как "величие России". После Путина уже будет просто стыдно оперировать такими понятиями, как "Великая Победа", "Великая русская Культура"," Российская история " и тому подобное.

Читайте такжеОтвет Путина на все униженияПараллельно с этим Путин ускоренным темпом уничтожает общность стран постсоветского пространства. После российских танков под Киевом, ракетных обстрелов Одессы, бомбардировок Харькова и Чернигова никто в добрые намерения и сознание Москвы не поверит. Поэтому разбегутся все кто куда. Последними в заложниках останутся белорусы, но и их побег - лишь вопрос времени.

Ну, и о том, что российская "внешняя политика" и "дипломатия" разрушила все, что только можно было, в системе европейской безопасности и послевоенном мировом порядке, уже говорилось и писалось немало.