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Остался только Лукашенко, который рубит дрова

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

15 сентября 2022, 11:43

Когда вы с Россией, вы можете быть уверены только в отсутствии вашей безопасности.

Путин Лукашенко НАТО
Россия не может быть теперь даже региональным лидером, говорит Фурса / Коллаж Reuters

Власти Казахстана: помогите, у нас тут Майдан намечается, люди протестуют, надо прилететь и их расстрелять

ОДКБ: с радостью, сразу вылетаем

Власти Армении: помогите, у нас тут война, на нас напали

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ОДКБ: о, мы обеспокоены. Это же война. Это надо закончить воевать. Надо переговоры. Ну вы держитесь там. Мы позже приедем.

Россия не может быть теперь даже региональным лидером. Россия создала под себя ОДКБ. Россия была той силой, ради которой в это ОДКБ вступали в страны. Надеясь получить гарантии безопасности.

Получили. ОДКБ как НАТО наоборот. Путин хотел разрушить НАТО. НАТО стало сильнее. А развалилось ОДКБ. Гениальный стратег.

Коллективная безопасность с Россией она такая. Когда вы с Россией, вы можете быть уверены только в отсутствии вашей безопасности.

А Россия безопасность обеспечить не может своим союзникам. Зеки Пригожина не справятся с армией Эрдогана. Россия и свою безопасность теперь может обеспечить только криками "У нас есть ядерное оружие. Мы психи. Мы сейчас весь мир в труху".

Как там таможенный союз, поживает, кстати? Экономическая мощь. Магнит для интеграции.

А ведь когда-то Украина стояла на пороге этого самого тайожного союза. А нас туда отчаянно тянули Азирив и Янукович. А теперь от всего союза остался только Лукашенко, который рубит дрова.

Источник

война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин ОДКБ Сергей Фурса
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