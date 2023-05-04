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Основная версия удара по Кремлю

Виктор Андрусив
4 мая 2023, 19:20
180
Кремлю не надо никакой подготовки, чтобы нанести удары по нашим "центрам принятия решений". В марте прошлого года они пытались убить нашего президента.
удар по Кремлю
Андрусив назвал основную версию удара по Кремлю / скриншот из видео

Изучил разные версии и выбрал наиболее логичную. Итак, ключевые версии: Украина, какая-то башня кремля и партизаны. Я считаю, что основной является версия про партизан. И вот почему.

Несмотря на то, что у нас уже есть дроны, способные долететь до кремля, выпустить их вчера было не логично. Очевидно, что вчерашний удар носил исключительно демонстрационный характер и не мог угрожать Путину. Несколько дней назад наш дрон нашли рядом с технопарком, где должен был быть Путин - это больше похоже на попытку покушения. Если говорить о демонстрации, то нам лучше было это делать непосредственно на 9 мая, а не вчера. Да, это имело бы больше эффекта.

По этим же причинам это не могла быть другая башня кремля, условные оппозиционеры внутри власти Путина. Поскольку удар был демонстрационным, то понятно, что их бы быстро обнаружили и нашли. Башня кремля будет наносить удар сразу с целью убить Путина и захватить власть. В других случаях они проявлять себя не будут.

видео дня

Остается версия, которую озвучил Илья Пономарев, что это партизаны. Вчера была еще важная новость, что на месте подрыва поезда нашли наклейки российского добровольческого корпуса, которые уже активно проявлялись на территории рф. Для них демонстрационный удар по кремлю как раз очень выгоден, с точки зрения привлечения внимания и мобилизации сторонников. Напомню, что в России сейчас очень сильно растут протестные настроения, особенно среди молодежи, 80% которой не поддерживает мобилизацию.

Я еще осенью делал вам прогноз, что на весну протестные настроения будут набирать обороты. Но в России невозможны майданы. Все как в царские времена - протесты будут выражаться в терактах и расколах во властной верхушке.

UPD Подписчики вспомнили еще одну версию - сам Кремль, чтобы мотивировать людей или чтобы нанести серьезный ответный удар. Я в это не верю, поскольку вред от такого шага просто колоссальный.

Во-первых, у нас моральный дух и так на высоте, а у них на плинтусе. Тот факт, что мы можем нанести удар, еще больше подводит. Во-вторых, на фронте никаких успехов, поэтому такие шаги скорее мотивируют людей поддерживать окончание войны. В-третьих, кремлю не надо никакой подготовки, чтобы нанести удары по нашим "центрам принятия решений". В марте прошлого года они пытались убить нашего президента и не делали никакой подготовки для этого. Поэтому у этой версии мало шансов.

Источник

война в Украине Кремль Виктор Андрусив ракетный удар
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