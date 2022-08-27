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Осенний дембель в РФ отменяется

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

27 августа 2022, 08:48

Путину как воздух нужны обученные, прошедшие учебку солдаты. А призывной контингент - дармовой, ему денег платить не надо.

Шойгу
Сергей Шойгу / УНИАН

Грустно мне наблюдать за своим бывшим коллегой по правительству Черномырдина Сережей Шойгу. Хорошо, что Степаныч не дожил. Он бы ему сейчас в морду плюнул. Ему много кто в морду сейчас бы плюнул. И Гайдар, в правительстве которого Сережа тоже успел поработать. И Боря Немцов, с которым он тоже был в одном правительстве. Да даже родные бабка с дедом, что жили в Украине и там его крестили...

Контекст: кто такой Альфред Кох

Альфред Кох - российский государственный деятель. В 90-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства РФ. Проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину.

Ведь вчера бравый генерал Шойгу опять рассказывал на чистом глазу про "высокоточное оружие", про "только по военных объектам" и даже объяснял низкие темпы наступления тем, что его армия заботится о мирных жителях Украины.

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А после того как сошел с трибуны, убил одиннадцатилетнего мальчика. Но вот что тут сказать? Нечего... Остается только руками развести и сказать банальное: нет предела человеческой низости...

Что еще нового... Путин тут разродился новым указом и увеличил армию сразу на 137 тысяч человек. Судя по тому, как плохо идет набор добровольцев, скорее всего он увеличит срок службы призывников на полгода, то есть на один призыв. А один призыв - это аккурат порядка 140 тысяч. Так, например, весной этого года была призвано 134,5 тысячи человек. Вот откуда и взялась эта странная цифра.

Что это значит? А это значит, что осенний дембель отменяется. И переносится на весну. А пошившим дембельскую форму дедам, нужно вместо гражданки собираться на передовую. Вас там с нетерпением ждут злые укры. Чтобы натянуть ваш глаз на вашу же жопу. Так что подмывайтесь, дорогие сержанты и старшие сержанты. Труба зовет!

Ибо Путину как воздух нужны обученные, прошедшие учебку солдаты. А призывной контингент - дармовой, ему денег платить не надо. "Священный долг" он ведь для казны - самый дешевый. Да его и не сильно жалко. Так что со всем сторон получается красиво.

И отказаться нельзя: ты же не на контракте! Присягу давал? Давал! Все. Бери ружье - иди воевать. А нет, так становись к стенке. Как говорится, по законам военного времени... Что вы говорите? Мораторий на смертную казнь? Да иди ты со своим мораторием знаешь куда? Вот именно, туда, да. Путину мораторий отменить, как тебе пописать. Это все Ельцин добренький был, все с Западом шашни крутил. А тут - война. Понимать надо. Шутки кончились...

И пополнят новыми солдатиками поредевшие за шесть месяцев роты и батальоны, в которых по 30% личного состава осталось. И с новыми силами, в старых, пятидесятилетних танках опять начнут они свои бесконечные и бессмысленные атаки. И опять русские кости будут лежать в Диком поле, и опять жирные навозные мухи будут ползать по мертвым лицам этих мальчиков, которым до дембеля оставалось кому месяц, кому два, а кому и неделя...

А все потому, что злой, маленький старичок в бункере славится своей непреклонностью. И этот образ ему очень нравится. И он не намерен его менять. И значит пусть погибают люди. Но образ останется неизменен. И будет сиять в веках. Как у Ким Ир Сена с Ким Чен Иром...

А как же быть с обещанием не отправлять в Украину солдат срочной службы? Ну, знаете, Путин же хозяин своего слова: как дал, так и взял обратно. Кто же знал, что так все неказисто пойдет? Что ж, из за какого-то обещания войну проигрывать, что ли? Ну не шмогла... Не-не. Соловьев со Скабеевой что-нибудь придумают. Отмажут.

А тем временем, судя по опубликованной статистике за второй квартал, ВВП Германии растет. Да, растет. Не смотря на все козни Путина немецкая экономика растет. Пока рост небольшой (0,1%), но это рост, а не падение (как у России). Более того: у нее фактически исчез бюджетный дефицит. А в прошлом году он был огромен из-за коронавыплат. Плюс резко выросли доходы бюджета. Это хорошая новость и для Украины, кстати: значит мы сможем ей больше помогать.

Нам бы только эту зиму продержаться. А дальше экономика Европы адаптируется к отсутствию российских углеводородов и все будет как ни в чем не бывало. Но только уже без России. Теперь, я думаю, уже надолго, если не навсегда. Больше Европа не купится на русские рассказы про разрядку и мирное сосуществование.

Ну а про 3 миллиарда на день независимости Украины от американцев вы и без меня знаете. Они сами за себя говорят. Значит, развязка близка. Так что дембель в российской армии еще может и будет! Не надо отчаиваться! Теперь каждый годок в русской армии должен желать победы ВСУ еще этой осенью. Иначе сами знаете что...

Тем более, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох Сергей Шойгу
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