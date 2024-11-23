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Ордер на арест Нетаньяху: что случилось

Юрий Богданов
23 ноября 2024, 06:10
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У МУС есть ордер на Путина, Шойгу, Герасимова, ХАМАС и Нетаньяху.
Ордер на арест Нетаньяху: что случилось
Нетаньяху получил ордер МУС / Коллаж Главреда

Ордера МУС, выписанные одновременно и на Нетаньяху с бывшим МО, и на еще (видимо) последнего живого руководителя ХАМАС - это о том, что правосудие не может быть избирательным.

Совершать преступления против человечности нельзя, даже если ты жертва конкретного акта агрессии. Потому что преступления против человечности направлены не против исполнителя агрессии, а против сопутствующих и часто непричастных людей.

Поэтому атаковать военные объекты можно (и даже если случится случайный сопутствующий ущерб - это не будет проблемой), а сбрасывать неуправляемые бомбы на жилые кварталы - нельзя.

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И именно поэтому у МУС есть ордер на Путина, Шойгу, Герасимова, ХАМАС и Нетаньяху, но нет на Зеленского или Залужного. Потому что Украина понимает эту разницу. А Нетаньяху думал, что война все спишет.

Ну и да, ставить знак равенства между Израилем и братвой Путина Биби не надо. Израиль отдельно, его право на существование неоспоримо, а его текущий руководитель, который удержался на посту исключительно "благодаря" войне - отдельно. И как это долгосрочно повлияет на безопасность Израиля сейчас никому не известно.

А, и да. Я жду когда обвинения Путина будут дополнены подобными пунктами. Но это не значит что Нетаньяху не наработал на свой пакет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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