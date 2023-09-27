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Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?

Тарас Сидоржевский
27 сентября 2023, 07:00
Сегодня Запад ошибается, думая, что помогает Украине - он помогает себе.
Байден, Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Министр нападения РФ Сергей Шойгу, как всегда зачитывая с бумажки, на совещании со своими вешалками для медалей заявил, что собрался воевать до 2025 года - именно тогда, по его мнению, его подчиненные достигнут "намеченных целей". Правда, вот уже скоро как два года, а никто толком не понимает - какие цели у этих упырей. Начинали они с денацификации и демилитаризации, потом снизили планку до выхода на "границы ЛДНР", сегодня же они все чаще говорят об удержании позиций и сдерживании кровожадного НАТО.

Впрочем, понятно, что русские давно уже отошли от первого шока провала своей "СВО". Корректировку плана они, несомненно, провели и поняли, что блицкриг был глупой затеей, а теперь окапываются, настраиваясь на войну на истощение, чтобы атаковать в подходящий момент - хоть и спустя годы. Также они прекратили заниматься междусобойчиками, был сброшен балласт в лице ошибочного элемента системы Пригожина… Сброшен в прямом смысле этого слова. И сейчас становится очевидным, что русские настроены опять играть в долгую – как они играли все 20 лет подготовки вторжения. Они собрались жрать нас и Запад медленно. В случае заморозки войны никто от изначального плана не откажется - напомню, в их конституции наши территории уже давно вписаны как "русские". А такого рода решения не отматываются.

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Путин недавно с довольной ухмылкой похвастался, якобы ему удалось стабилизировать экономику, несмотря на санкции. И если раньше его речи о полезных для экономики РФ санкциях поднимались на смех, сегодня никто уже особо не смеется. Кроме того, о торможении введения новых санкций заявил недавно и президент Зеленский. Путина уже меньше хоронят, у него вроде и поменьше приписываемых болезней, и рожа порумянее. И лыбится после приземления Пригожина чаще. Он цветет и пахнет, и умирать не собирается. А убирать его никто не спешит. Более того, с течением времени крепчают подозрения, что ему на замену может прийти такой же, и спокойно, по накатанной, продолжить начатую "священную" войну в качестве самого оптимального для светлой России будущего сценария.

Американская пресса уже пишет, что Россия продает львиную долю своей нефти без ценового потолка от стран G7 - 60 долларов за баррель. Напомню, эта цена и без того была завышена… Нефтедоллары в Россию текут, для газа вместо ЕС нашлись другие рынки. Страна-бензоколонка сумела найти выходы из ситуации, платить за войну ей есть чем. И мир вроде бы все устраивает - молчат.

С другой стороны, пока Россия разгоняет свой военный маховик, мы наблюдаем, как Запад начинает пересматривать свою политику безусловной любви к Украине. Пока мы еще слышим заверения о том, что с Украиной будут стоять столько, сколько потребуется, но эти голоса звучат все реже и все тише. Например, настоящим потрясением стала ссора с поляками. Кто прав, а кто виноват – тема для отдельного разговора, но произнесенная с высокой трибуны первым лицом метафора об утопленнике, который может потянуть спасающего на дно, стала кульминацией этой перепалки и громким эхом разнеслась по миру, оседая в подсознании обывателей тезисом о том, что с Украиной теперь можно и так. А дурной пример, как мы знаем, заразителен.

США подтвердили, что передали международной платформе доноров в Брюсселе список реформ, которые Украина должна воплотить, – для оказания стране дальнейшей помощи. В документе описаны вроде бы положительные шаги, которые определенно поспособствуют развитию демократии в Украине. Условия касаются реформ работы набсоветов, антикоррупционных органов, судебной власти, Минобороны и силовых ведомств. Но еще раз – это условия предоставления Украине помощи в условиях полномасштабной, действующей, незамороженной войны с самым отмороженным противником на планете, который по всем признакам намерен и дальше воевать. Фашистским государством, сравнимым с гитлеровским рейхом. При этом, дедлайны нарезанных Украине задач, мягко говоря, жесткие – от 3 до 18 месяцев - для более чем солидного объема работы на всех направлениях.

Я все правильно понимаю? Вас там убивают, оккупируют огромный кусок территории, угрожают ядерным оружием у вас же отобранным, взрывают вам дамбу, стирают с лица земли целые города, шантажируют вторым Чернобылем… но если вы не проведете реформы, помощи можем и не дать - воюйте как хотите. При этом, времени у вас от 3 до 18 месяцев – как раз до 2025 года.

Надеюсь, я здесь что-то неверно понял… Начинает казаться, что к Украине уже не относятся как к стране победителю. Репутация нарабатывается тяжело, а теряется в момент. Но пока союзники наблюдают за нами, как за рыбками в аквариуме, каких нам реформ не хватает, и тянут с предоставлением нужного оружия, орда вернулась к тому, что она умеет делать лучше всего – ссорить, ослаблять и выжидать. А мир, похоже, пока не определился, кто же победит - Украина или Россия? Не определился, стоит ли на 100% украинцев поддерживать, или, может, на процентиков так 40-50... А учитывая национальные интересы, то и 30% от максимум это уже много! А еще условий по-хорошему можно добавить, да побольше. А лучше всё сразу. Будьте добры превратиться за 18 месяцев в Финляндию в условиях войны. Не просто так же вам деньги давать! …Да и с Россией зачем же уж совсем жечь мосты? Пусть себе сидит Небензя в ООН! Кто знает, как дальше все обернется, мир так изменчив…

Мы помним, как этот мир бросил нас, когда подумал, что мы слабые. Как эвакуировал посольства. Похоже, равняют по себе… Мы благодарны за все, но мы помним, что мир ошибся.

Сегодня Запад ошибается, думая, что помогает Украине - он помогает себе, ведь орда хочет воевать не только с Украиной, а с Западом, завидуя его успеху. Орда всегда шла грабить и убивать на Запад - вчера за ханом Батыем, сегодня за Путиным, а завтра полезет за другим сумасшедшим тираном - не сомневайтесь. Представьте, что было бы, если бы Украины не было? Куда поперла бы орда?

Так что, пусть всматриваются в аквариум дальше. Если слишком долго смотреть, размышляя об условиях предоставления помощи и оружия, можно и самому в нем оказаться.

Кто такой Тарас Сидоржевский?

Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист, колумнист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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война в Украине Владимир Путин
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