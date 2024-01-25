Орбаша, напиши себе на лбу 'я под турком'

Венгрия ртом своего главного дипломата официально заявляла, что "не будет последней страной, которая ратифицирует заявку Швеции".

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Виктор Орбан / Скриншот YouTube

В прошлом году европейский дипломат на условиях анонимности прокомментировал для Politico позицию Венгрии относительно принятия Швеции в НАТО и одобрения помощи Украине. Он назвал эту позицию "гребаным цирком" из-за того, что Орбан вполне откровенно давал понять, что Венгрия будет действовать в точном соответствии с политикой Турции. Пока в Турции блокируют вступление Швеции в Альянс, Венгрия также будет его блокировать. Это называлось у Орбана "независимой от ЕС внешней политикой".

Зависимость политики Венгрии от Турции его совсем не смущала. Идти на подсос к Эрдогану можно, потому что Эрдоган против Сороса и Израиля, а Брюссель нет.

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В то же время Венгрия ртом своего главного дипломата официально заявляла, что "не будет последней страной, которая ратифицирует заявку Швеции".

Теперь парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в Альянс. А Венгрия осталась последней. Ее, видимо, не предупредили о таком перевороте турецкой внешней политики, потому что, во-первых, здесь вам не Брюссель, а во-вторых, кому же в голову придет предупреждать о таких событиях своих ручных обезьян.

Предчувствую, как из Брюсселя позвонят Орбану и скажут: "Орбаша, ты зуб давал и забивался на что хочешь, и ты насвистел, Орбаша, с тебя твой проигрыш, как будешь нести ратификацию, напиши на лбу "под турком", ну и хватит с тебя унижений".

Кто такой Сергей Бережной Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года - сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году перебрался с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года - журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

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