Опыт войны в Украине изменил тактику Ирана: Невзлин предупредил о последствиях

Эксперт Леонид Невзлин о том, как Иран использует опыт войны в Украине для более эффективных атак на американские силы на Ближнем Востоке.

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Иран и ракетные удары / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

По данным NYT, Иран всё активнее применяет тактику, отработанную Россией в войне против Украины, для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке - от атак на авиабазу в Иордании до сбитого роем беспилотников истребителя F-15E. Эксперт Леонид Невзлин видит в этом подтверждение своих прежних предупреждений и называет Украину полигоном, на котором диктатуры отрабатывают методы войны против демократий. Публикуем его позицию.

Начала проявляться тревожная тенденция, о которой я неоднократно предупреждал: Иран меняет тактику ракетных обстрелов на Ближнем Востоке, применяя опыт войны в Украине. NYT опубликовала большой материал о том, как войска иранского режима становятся всё более умелым противником и учатся обходить американскую ПВО.

Во время 12-дневной войны в прошлом году в Тегеране увидели, насколько быстро Израиль и США расходовали противоракеты для перехвата иранских беспилотников и ракет. Эксперты отмечают, что иранцы эффективно переняли российскую тактику, чтобы усложнить защиту различных объектов в странах Персидского залива.

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Отмечается, что самые смертоносные удары Ирана по американским силам в Иордании были направлены против авиабазы Муваффак Салти. В июле там погибли трое американских военнослужащих. Двое из них служили в подразделениях ПВО, базировавшихся в Германии и привлеченных к работе по изучению опыта отражения атак в Украине.

Отдельного упоминания заслуживает история о том, как Иран сбил американский истребитель F-15E над югом страны, одного из членов экипажа которого впоследствии почти двое суток искали. Чтобы сбить самолёт из переносного зенитно-ракетного комплекса, иранцы развернули рой беспилотников в районе, куда проникли американские истребители. Эти беспилотники передали ключевые данные о местонахождении, скорости и направлении движения самолёта, после чего иранская ракета поразила истребитель стоимостью 60 миллионов долларов.

Эта динамика будет только нарастать. В Украине диктатуры совместно ставят людоедские эксперименты, превратив страну в полигон для отработки будущих войн против демократий. Демократий, которые не желают ни своевременно учиться, ни своевременно вооружаться. И это уже обходится им очень дорого.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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