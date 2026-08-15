Украина больше не раскроет данные о ракетных атаках: Коваленко объяснил решение

Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, почему решение ВС ВСУ закрыть статистику по ракетным ударам - вынужденная мера, а не желание скрыть проблемы.

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Атака РФ / Коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНИАН

Решение Воздушных сил ВСУ закрыть публичную статистику по ракетным ударам вызвало возмущение у части общества и мониторинговых каналов. Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что этот шаг связан не с сокрытием информации, а с дефицитом боекомплекта для систем ПВО и риском, что открытые данные помогают российской разведке планировать удары. Публикуем его аргументы.

Итак. ВС ВСУ закрывают статистику по ракетным ударам. Многих этот факт возмутил. И, соглашусь, мне теперь придётся полностью свернуть еженедельные и ежемесячные отчёты по обстрелам Украины, в которых я полагался в первую очередь на официальную информацию и только во вторую пользовался промежуточными данными мониторинговых каналов. видео дня

Но важно понимание, почему именно так решили поступить в ВС ВСУ и именно сейчас.

В 2022 году ВС ВСУ давали статистику ударов, показывая нашим партнёрам, что без их помощи мы не сможем совладать с настолько массовым ракетным террором россии и, нам нужна помощь стран Запада и не только Запада в вопросах усиления украинской ПВО.

Затем мы демонстрировали, насколько западные системы хорошо противостоят российским ракетам и насколько украинские специалисты эффективно их применяют. Порою показатели эффективности перехватов в реальных боевых условиях у ВС ВСУ превышали показатели перехватов у западных армий в ходе учений. Там где на учениях западные армии (я специально не указываю страны, сохраняя толерантность) тратили по 3-4 ракеты на перехват одной цели, порою даже дозвуковой, а не баллистической, украинские операторы справлялись одним пуском.

Это было важно, что мы эффективно, профессионально используем переданные нам средства.

Но сейчас ситуация изменилась.

Даже при наличии систем противодействия к ним нет боекомплекта, кризис хорошо известный всем. Любое получение дополнительного боекомплекта осуществляется крайне сложно и тут следует сохранять секретность. Максимально. Где и какая система смогла отбить удар, в каком количестве и как планировать последующие удары противнику с учётом этой информации.

Российские спецслужбы продолжают на очень высоком уровне получать информацию разведывательного и доразведывательного характера. Порою даже не от своих агентурных сетей, а банально полезных идиотов, которые на пятый год войны выпираются на балконы и снимают работу украинской ПВО с комментариями: "У меня лучший контент на канале!"

В свою очередь решения этого вопроса на более жёстком уровне кроме как извинений на камеру тех, кого могут верифицировать и задержать, мы пока не видели. Массовой и неотвратимой ответственности за съёмку и публикацию работы ПВО как не было в воюющей стране, так и нет.

На пятый год войны самым активным поставщиком доразведывательной информации российским спецслужбам, для продолжения планирования ударов по Украине, остаются украинцы. Причём, не завербованные, а просто те, которые от рождения лишенные нескольких десятков IQ в развитии.

Ограничивая статистику по ракетным ударам ВС ВСУ, ограничивают доступ противника к хоть какой-то открытой информации, касательно наших возможностей как сбивать ракеты противника, так и о гипотетической результативности их ударов.

Это вынужденная мера, когда наши партнёры нас не могут своевременно и полностью обеспечивать всем необходимым боекомплектом, а представители умалишённой, безответственной части общества, при первом же пуске ЗРК Patriot или SAMP/T, хотя, какая разница, они всё равно в них не разбираются, сразу же опубликуют видео с геолокацией в tik-tok или instagram, сдавая не только позиционный район, но и возможности системы противодействовать ударам.

В целом, во время войны, молчание не просто дороже золота – оно бесценно. Ведь во время войны молчание сродни выживанию, а дороже жизни нет ничего.

В то время как кто-то этого не понимает до сих пор, другим приходится думать ещё и за них.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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