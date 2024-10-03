Опыт гибридной войны в Израиле

Не закончив войну против Украины, начинать войну на Ближнем Востоке из-за разгромленной Хезбаллы.

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Атака на Израиль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Запад вместе с Израилем придумал хорошую гибридную тактику в борьбе с Ираном, союзником путинской России. Американские ПВО, расположенные на Ближнем Востоке, вместе с Израилем успешно отбивают атаку 200 иранских баллистических ракет.

А потом израильтяне, без участия США, сами выбирают время и способ нанесения ответного удара по Ирану. При этом США не переходит "красную линию" эскалации, возможного военно-политического конфликта с Россией, которая не может отрыто выступить на стороне Ирана.

А не закончив войну против Украины, начинать войну на Ближнем Востоке из-за разгромленной Хезбаллы — это крайне неудобная задача не только для путинской России, но и Ирана.

видео дня

Такой гибридная тактика хорошо помогла бы Украине, борющейся против российской агрессии, успешно отражать воздушные атаки России – ПВО НАТО помогает нам защищать небо Украины от российских ракет и дронов, а ВСУ уже само принимает решение об способе и времени несения ответного удара по России.

Нанесение эффективного ракетно-дронового удара вглубь России или на фронте в Курсе или Донбассе.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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