Операция Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врага

Россия думала, что может убивать и разрушать, когда захочет, и стремилась доказать это всему миру на примере Украины / Фото Reuters

Я каждый день думаю об одном – об операции "Немезида".

Операции длинною в десятилетия, как наши спецслужбы находят по всему миру мразей, которые убивали, издевались, насиловали наших людей. Мразей, которые отдавали приказы об этом. Которые промывали мозги "глубинному народу" и помогали выпускать зверя наружу.

Как находят их в России, в Эмиратах, Европе, Латинской Америке.

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Кого-то кончают на месте, кого-то тащат в Украину и после громкого суда очередной выродок взлетает в воздух, болтаясь на веревке и дрыгая ножками на всеобщее обозрение.

Нам придётся все это создать. Чтобы выявить всех выродков, которые помогли, допустили, впустили "русский мир".

Нам надо провести большое очищение. Очень большое очищение государства и общества от духа лаптеногих.

Нам нужен свой Моссад, где офицеры будут за идею, за это отмщение работать 24 на 7.

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Страшного врага создала себе Россия в лице Украины этой звериной бессмысленной злобой, за которой нет ничего, кроме моральной пустоты, зависти и стремления доказать всему миру, что "мы можем убивать и разрушать, когда захотим".

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего