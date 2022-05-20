Опасное желание сохранить лицо Путину: какое нерадостное дежавю скоро ждет Украину

Любые проволочки Запада с предоставлением Украине вооружений крайне опасны / Фото УНИАН

С момента принятия закона о ленд-лизе для Украины в Сенате и до подписания Байденом закона прошло больше месяца. Хотя все могли сделать более оперативно. Даже Байден после принятия в Нижней палате не подписывал закон более недели. Не говорите мне про символизм 9 мая – это же США, а не Россия. Особенно во время горячей фазы войны и "мясорубки" на Донбассе, где так сильно не хватает вооружений.

Пока что закон "пустой", там нет номенклатуры и списка вооружений, который могут США нам предоставить. Рабочая группа по выработке механизма может создаваться 60 дней. Зачем? Если все, что нам нужно, в Вашингтоне знают уже давно. Но максимально все затягивается. Хотя при желании этот "рог изобилия" мог уже работать. Не одну неделю.

Максимум, что нам пока дают из нового и тяжелого – гаубицы. Супероружие. Нужное. Но их количество... 80? 90? Для линии фронта в более 1000 км? Come on!

Германия и Франция – с их стороны разговоров в разы больше, чем дела. То, что они передают, идет чехам и словакам взамен того, что они передали нам. А передали они советский хлам. Нет, спасибо, конечно. Большое. Но вот Германия и Франция пока... Хм.

Про историю с "МиГами" уже забыли? Макрон и Шольц уже начали петлять по евроинтегрции Украины, придумывать всякую хрень. Тем временем эмбарго на нефть под всякими соусами со ссылкой на Орбана не вводится.

Мариуполь от всех ужасов преступлений рашисты зачищают, и "эффекта Бучи" уже не будет. А потому не будет и жестких санкций.

Все чаще звучат заявления министра обороны США, генсека Столтенберга и прочих о том, что война затянется на годы.

Рашисты планомерно при помощи ракетных ударов уничтожают не только военную инфраструктуру, но и полигоны, и даже сараи с санаториями. И останавливаться не намерены.

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Соответственно, быстро возобновить военный потенциал Украине одной невозможно. Я уже не говорю о строительстве новых ракет и, тем более, авиации. А без этих компонентов даже отвоевать вновь оккупированные территории невозможно. Кейс Мариуполя – лучшее подтверждение.

Рашисты за исключением Донбасса перешли к "окапыванию" в Херсонской и Запорожской областях. А это усложняет быстрое отвоевание территорий. Уже даже Арестович говорит, что до осени победы не будет.

А теперь, внимание, вопрос!

А как мы отвоюем территории, если наше старое вооружение утилизируется, а новое нам выдают по "чайной ложечке"? Чем наступать? При всем уважении и вере в ВСУ, без западной военной помощи это невозможно.

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Нефть дорожает, добыча России практически не падает, но она компенсируется перенаправлением нефти в Индию и Китай. А за счёт возросших цен они остаются даже в плюсе.

Если Шольц, Байден, Макрон и прочие "слили" нас еще до начала войны, то с чего вы взяли, что они перестали быть пи...?

Моё мнение: все эти проволочки связаны именно с желанием сохранить морду Путину.

А как он может её сохранить перед своими бандерлогами? Оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области, укрепить коридор в Крым. Возможно даже аннексировать. Вуаля, "второй раздел Украины" завершён.

Затем начинается дипломатическая возня. И все эти заявления Подоляка о том, что украинский народ не согласится на Минск-3, конечно, верны.

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Но это пока полная жопа не настала, и адреналин ещё будоражит кровь.

Только вспомните сами себя, как вы относились к Минску-2 после его подписания. Особенно порохоботы. Война ушла из Киева и окрестностей. Харьков мы уже почти вернули. А как большинство относилось к войне на Донбассе? Я не беру порохоботов с навязанным им нарративом "они все сепары, так им и надо!". Я прекрасно помню, как все было, когда вернулся из Мариуполя в августе 2014-го, когда уже создавался Иловайский котел.

Все наслаждаются жизнью, будто войны и нет.

А вот летом бои начнут стихать, в новостях будут сообщать о новых отвоеванных селах и подбитых танках. Рашистов утилизировать будут уже даже не сотнями, а десятками. Война окончательно перейдёт в позиционную.

И начнётся экономическая жопа. Запад выделит нам пару миллиардов финансовой помощи, а пи…арасы начнут её воровать и пилить. И тут начнётся новая фаза: коррупционные скандалы а-ля "Велике будівництво".

И в западных СМИ истории о героизме наших ВСУ вмиг сменятся историями о наших вороватых чинушах, которые никуда не делись и уже слюнявят свои жирные пальцы.

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И тут случится дежавю. Как и в 2015-2016, когда основные боевые действия улягутся, Европа начнет от нас "уставать". Самое отвратительное, что виноваты мы будем в этом сами. Ну а у нас все перейдёт в стадию внутренних срачей, которые уже начались.

Чтобы вернуться к политике "business as usual" с Путиным, западные элиты (такие же продажные, кстати, как и наши), сделали ставку на коррумпированность наших чиновников.

Дай Бог, чтобы я ошибся!

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета